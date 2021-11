Ilyen lesz a Windows 11 vadonatúj médialejátszója

A Microsoft készített egy új Media Player appot a Windows 11-hez, amit már tesztelésre is bocsátott a Windows Insider program résztvevőinek. A cég blogposztban körvonalazta, mire lehet számítani. Az újratervezett Media Player app egyaránt támogatja az audió és videó formátumú tartalmakat, ezért az eszközön található összes zenés és videós mappa automatikusan listázódik benne, amikből rögtön lehet is választani tartalmakat lejátszásra.

Az új médialejátszó teljesen átveszi majd a Groove Zene app helyét, de a bevált Windows Media Player 12 továbbra is megmarad azoknak, akik továbbra is inkább azt használnák. Emellett külsejében is jobban illeszkedik a Windows 11 kezelőfelületéhez, amiről a bejegyzésben megosztott képek árulkodnak.

Hogy élesben mikor lesz elérhető az új alkalmazás a rendszer részeként, azt még nem tudni, de jó eséllyel a következő hónapokban lehet rá számítani.