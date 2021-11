Hatalmas siker a Forza Horizon 5

PC-re és iOS-re is megérkezett a felhő alapú Xbox Game Pass

November 9-én vált elérhetővé Windowst futtató PC-kre, Xbox One, Xbox Series X és S, illetve a Microsoft felhőalapú Xbox Game Pass szolgáltatásának hála mobilokra és tabletekre a Forza Horizon 5 versenyjáték, ami az Xbox üzletág feje, Phil Spencer szerint a valaha volt legsikeresebb premier az Xbox Game Studios játékkiadó életében. A megjelenés óta 4,5 millió felhasználó próbálta ki a PlayGround Games fejlesztette programot, és az éppen aktív játékosok száma triplája annak, amit a 2018-as Forza Horizon 4 produkált a megjelenése után.

A 4,5 millió felhasználó persze nem azt jelenti, hogy ennyien vásárolták meg a 23 490 forintért kínált programot, hiszen a Microsoft a megjelenés napján elérhetővé tette a játékot az Xbox Game Pass tagok számára, tehát azok is beszálhattak a versenyzésbe, akik előfizetnek a havi 3000 forintért elérhető szolgáltatásra. Ez a redmondi vállalat új stratégiájának része, hiszen a cég – például a PlayStation konzolokat gyártó Sonyval ellentétben – már nem az eladott játékokban és konzolokban látja a nagy üzletet, hanem abban, hogy minél több előfizetőt szerezzen a PC-re, konzolra és mobilra is elérhető, már streamelésre is alkalmas Xbox Game Pass szolgáltatásához.

Ennek érdekében a szolgáltatáson belül már a premier napján elérhetővé válnak dollármilliókból fejlesztett videojátékok, nemcsak a Forza Horizon 5, de így lesz a hamarosan érkező Halo Infinite esetében is, sőt minden játéknál, ami az Xbox Game Studios istállójából kerül ki.