A 24.hu szerzője kapta Az év informatikai újságírója díjat

A járványhelyzet miatt a Neumann Társaság a DEEP IT – jövőképek, háttértendenciák című online konferenciáján jelentette be annak a tizenkét hazai, informatikai területen dolgozó szakembernek a nevét, akiknek munkáját 2021-ben plakettekkel és emlékérmekkel ismeri el.

A társaság saját díjai mellett az IVSZ-szel és az Infotérrel közös Kovács Attila-díjat is ezen alkalommal ítélték oda az év informatikai újságírójának, Dömös Zsuzsannának, a 24.hu munkatársának, aki a technológia társadalomra gyakorolt hatásait tartja fő fókuszterületének, de az idei évben gyakori kibertámadásokról, adathalász- és fake news-kampányokról is folyamatosan beszámolt. Kollégánk 2018-ban már elnyerte a 2004-ben alapított Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület minden évben odaítélt Az év információbiztonsági újságírója díjat is.

A Neumann Társaság életműdíjával Havass Miklós alkalmazott matematikust, a társaság alapító tagját, korábbi főtitkárát és tiszteletbeli elnökét tüntették ki. A hazai számítástechnikai kultúra kialakításában, fejlesztésében elért eredményeiért pedig Szabó Péter Gábor, PhD, matematikus, matematikatörténész, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi oktatója, Dr. Bánhidi Sándorné, aranydiplomás pedagógus, az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének alapító tagja és főtitkára és Nagy Károly ismert hazai informatikatörténeti gyűjtő és örökségvédő, a Neumann Társaság Informatikatörténeti Fórumának egyik alapítója kapott idén Neumann-díjat.

A magyar kibernetika úttörőjéről, Kalmár Lászlóról elnevezett Kalmár-díjjal a számítástechnika alkalmazása területein elért kimagasló eredményeiért Prof. Dr. Szirányi Tamást, a SZTAKI Gépi Érzékelés Kutatólaboratórium vezetőjét, a BME KJK egyetemi tanárát, és Micskei Zoltánt, a BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi docensét ismerték el.

Az idei Kemény János-díjakat Lengvárszky Szabolcs, a VANNET Telekommunikációs Kft. alapítója és ügyvezetője és Németh Zsolt, PhD, az ELTE Informatikatudományi Intézetének és Numerikus Analízis Tanszékének egyetemi tanársegédje kapta. Kemény János az amerikai Dathmouth College professzoraként a BASIC nyelv egyik kifejlesztője és az időosztásos rendszerek egyik úttörője volt. A róla elnevezett díjjal a Neumann Társaság azokat a 35 éven aluli fiatalokat ismeri el, akik az informatikához kötődően ígéretes tudományos eredményeket értek el.

Tarján-díjban részesült továbbá Farkas Csaba, a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium intézményvezető-helyettese, matematika-informatika szakos tanára, Demeter Csaba Attila, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium informatikatanára és Kósáné Robb Olga, a Lenti Arany János Általános Iskola informatikatanára. A társaság a hazai számítástechnika egyik úttörőjéről, a Társaság első elnökéről, Tarján Rezsőről elnevezett Tarján-díjjal az informatika oktatásában, népszerűsítésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembereket díjazza.