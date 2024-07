Saláta-bemutatóval csalogatták a Skála Metró éttermébe a vendégeket

1984-ben nyílt meg a Demján Sándor által alapított Skála-Coop szövetkezeti cégcsoport második legnagyobb áruháza, a Skála Metró nagyáruház az akkor még Marx térnek nevezett Nyugati téren. Az áruház megnyitása valódi esemény volt akkor Budapesten, igazi tömeg várta az áprilisi nyitást, és az akkor rendkívül modernnek számító épületben átlagosan napi harmincezren fordultak meg.

Az áruházhoz étterem is tartozott, amely ma már rendkívülinek számító akciókkal próbálta magára felhívni a figyelmet. Negyven évvel ezelőtt, július 16-án egyenesen saláta-bemutatóval várta a vendégeket, és a korabeli sajtóbeszámolókból az is látható, akkor még egyáltalán nem számított divatosnak a zöldségalapú táplálkozás:

Az áruház és a Fővárosi Egészségügyi Intézet közös akcióján 25- féle salátából állították össze az étlapot, bizonyítván: salátákból, színes főzelékfélékből, zöldségekből is készíthető kiadós, ízletes étel

– számolt be például az eseményről a Népszava.

A Magyar Nemzet pedig megszólaltatta az étterem üzletvezetőjét, Pap Lászlót is:

Az ötlet nem a mienk. A Fővárosi Egészségnevelési Intézet szakemberei kerestek föl minket, hogy lennénk-e partnerek a korszerű, egészséges táplálkozást népszerűsítő akciójukhoz. Szívesen vállalkoztunk rá – már csak azért is, mert gondoltuk, összekötjük a kellemest a hasznossal: vásárlóink a kóstolón talán kedvet kapnak ahhoz is, hogy esténként közelebbről tanulmányozzák az étlapunkat – hiszen ezen is szerepel a bemutatott saláták közül jónéhány.