Kiszállt a Neuralinkből a vállalat társalapítója

Hétvégén – hol máshol? – Twitteren jelentette be lemondását a Neuralinkből Max Hodak, a cég társalapítója. A bejegyzésből csak annyi derült ki, hogy már hetekkel ezelőtt távozott a cégtől, az okokról nem osztott meg semmit.

✨Some personal news:✨ I am no longer at Neuralink (as of a few weeks ago). I learned a ton there and remain a huge cheerleader for the company! Onward to new things.

— Max Hodak (@max_hodak) May 1, 2021