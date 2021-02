Pszichedelikus videót csinált az algoritmus egy híres versből

A Spotify az érzelmeinket is ismerni akarja

Mesterséges intelligenciával (MI) foglalkozó kutatók jó ideje kísérleteznek azzal, hogyan ötvözhetők az algoritmusok a kreativitással, és arra is keresik a választ, hogy a gépek tudnak-e úgy alkotni, ahogy az emberek. Hogy mennyire furcsa dolgok tudnak születni abból, ha ez a két terület találkozik, arra jó példa Glenn Marshall különös projektje: az animátor MI-t használt ahhoz, hogy mozgóképpel illusztráljon egy verset.

A művész egy meglehetősen pszichedelikus videót készített a brit költőnő, Christina Rossetti In the Bleak Midwinter című verséhez. A GitHubon elérhető Story2Hallucination algoritmus szavakból generál képeket, amiket egymás után helyezve többé-kevésbé sikerült is megjeleníteni a költeményt. A versben említett állatalakok azért kivehetők a furcsa átalakulásokkal teli videóban, de leginkább egy homályos álomra hasonlít az egész.

Természetesen a filmhez hang is társul, amit szintén szokatlanul oldott meg az animátor: a pár éve elhunyt színész, Christopher Lee színész hangját keltette életre egy hanggenerátorral, így a narráció olyan, mintha ő maga olvasná fel a szöveget.