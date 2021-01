Megvannak a PlayStation Plus februári ingyen játékai

Már csak pár nap, és véget ér 2021 első hónapja, január végének közeledtével pedig az is kiderült, hogy a PlayStation Plus előfizetők milyen ingyen játékokra számíthatnak februárban. A lista ezúttal is meglehetősen impozáns, hiszen PlayStation 4-en az egészen kiváló Control: Ultimate Edition és a Concrete Genie lesz bezsákolható, a PlayStation 5 tulajdonosok pedig emellé harmadik játéknak letölthetik a Destruction AllStars című programot is.

A Control és a Concrete Genie február 2-től lesz elérhető a PS Plus tagok számára, méghozzá március 1-ig, ezzel szemben a Destruction AllStars egészen április 5-ig lesz térítésmentesen letölthető. Természetesen annak, aki esetleg elfeledkezett a januári játékokról (Shadow of the Tomb Raider, Greedfall, Maneater), annak sem kell aggódnia, hiszen jövő keddig még ezek is hozzáadhatók a játékkollekcióhoz – persze csak élő PlayStation Plus előfizetés esetén.

A PS Plus egy extra szolgáltatás a PS4 és PS5 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a playstationös videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.