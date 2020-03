Koronavírus: segít egy oldal, hogy ne fogdossa az arcát

A járványügyi szakemberek szerint a koronavírus elleni védekezésben fontos, hogy kerüljük a szemünk, az orrunk és a szájunk tapizását, mivel ilyen módon könnyebben juthat be a vírus a szervezetünkbe. Ez viszont nehezebb feladat, mint gondolnánk, hogy hiszen napközben több alkalommal is önkéntelenül megérintjük ezeket a kritikus területeket, és igen csak nagy önuralom kell, hogy kordában tartsuk a mozdulatainkat.

Amennyiben számítógép előtt ülünk, már van egy kis segítségünk: a Do Not Touch Your Face nevű weboldal, ami a laptop webkameráján keresztül figyel minket magunk helyett. Akárhányszor tévednének az ujjaink a szemünk, orrunk, szánk környékére, a szolgáltatás ránk rivall, hogy mit merészelünk művelni.

Az alkalmazást ezen a linken éri el, és a használata előtt egy pár perces beállítást is meg kell tenni. A rendszer először arra kér minket, hogy ne nyúljunk az arcunkhoz, majd utána minden olyan területet meg kell fognunk (természetesen tiszta kézzel), amit nem szabadna, a későbbiekben ezekkel az adatokkal fog dolgozni a Google Tensorflow-ra épített algoritmus. Később csak annyi a dolgunk, hogy a weboldalt hagyjuk megnyitva a háttérben, míg a többi fülön böngészünk, és ne nyúljunk az arcunkhoz. Amennyiben ez megtörténik, leszúrás lesz a jussunk.

