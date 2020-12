Hajmeresztő jóslatok, amiknek 2020-ra kellett volna valóra válniuk

Az emberek ősidők óta szeretik a jóslatokat, különösen akkor, ha a jövendölések utóbb be is igazolódnak – gondoljunk csak Nostradamus látnoki feljegyzéseire. Ezúttal olyan izgalmas, vicces, furcsa vagy hátborzongató jóslatokat szedtünk össze, amiket 2020-szal kapcsolatban fogalmaztak meg. Így, az év végéhez közeledve már könnyű megállapítani, hogy végül mely előrejelzések bizonyultak pontosnak.

A tudomány és a technológia fejlődésének köszönhetően a 20. századra a jóslás egészen átalakult a korábbi időkhöz képest, napjainkban pedig már sok témában meglehetősen precíz, jól megalapozott előrejelzéseket tudnak megfogalmazni a szakértők. Ennek ellenére időnként a legnagyobb koponyák is tévedhetnek azzal kapcsolatban, hogy mit is hoz majd a jövő.

Majmok vezetik majd az autóinkat

A The Futurist egy 1967-es hírlevelében kiemelten foglalkozott a 21. századdal, a 2020-as évekre vonatkozóan arra jutottak, hogy az emberiség ekkorra képes lehet olyan intelligens állatokat, például majmokat tenyészteni, melyek aztán segítségünkre lehetnek a fizikai munkában. Ugyanezen cikkben arra is kitértek, hogy a majmok 2020-ra már kertészkedhetnek és takaríthatnak, a különösen jól képzett példányokból pedig még sofőrök is lehetnek.

A jóslat a RAND Corporation amerikai agytröszt egyik panelbeszélgetésén alapult, ahol arról is szó esett, hogy 2020-ra azon háztartásokban, ahol nincsenek robotok, esetleg emberszabású majmok fogják elvégezni a kellemetlenebb munkákat. Talán véletlen egybeesés, de a The Futurist körlevele után egy évvel mutatták be A majmok bolygóját, a háztartásokban megjelenő főemlősökből ugyanakkor nem vált valóra semmi.

8 milliárd ember a Földön

David F. Nygaard, a Nemzetközi Élelmezéspolitikai Kutatóintézet munkatársa 1994-ben adott becslést a globális népesség alakulására. A publikáláskor nagyjából 5,5 milliárd ember élt a bolygón, a szakértő pedig arra jutott, hogy 26 év alatt 2,5 milliárdos növekedést tapasztalhatunk. Úgy gondolta, hogy a gyarapodás több mint 93 százalékát a fejlődő országokban figyelhetjük majd meg, és leginkább Dél-Ázsia, illetve Afrika fog hozzájárulni a növekedéshez. A bolygón jelenleg mintegy 7,8 milliárd ember él, tehát a szakértő becslései elég pontosnak bizonyultak.

Ember léphet a Marsra

A The Wired 1997-es cikkében a 2020-as évekig bocsátkozott jóslatokba. A publikációban számos előrejelzés olvasható az elmúlt időszakra vonatkozóan, a szerzők például úgy vélték, hogy 2020-ra szinte minden új autó hibrid jármű lesz, ami komolyan hozzájárulhat a klímaváltozás elleni harchoz. A The Wirednél úgy gondolták, hogy idénre Kína válik a világ legnagyobb gazdaságává.

Elon Musk és a SpaceX törekvéseit nézve külön érdekes: a cikk sokat foglalkozott azzal, hogy 2020-ban ember lép a Marsra, ez pedig egy egészen új korszakot hozhat el fajunk történetében.

A jelenlegi tervek alapján a SpaceX már akár 2024-ben embert küldhet a vörös bolygóra, de a NASA tervei között is szerepel az égitest felkeresése. A szerzők abban is bíztak, hogy 2020-ra az információs technológiának köszönhetően egy új, egységes civilizáció alakulhat ki, és a világ irányítása ekkorra az Y generáció kezébe kerül. A nemzedék feladatának azt tekintették, hogy megoldja a megörökölt problémákat.

Nagy jövő vár Boris Johnsonra

Egy 1997-es cikkben a The Independent arról is írt, hogy az akkor 32 éves, leginkább újságírói tevékenysége miatt ismert Boris Johnsonra komoly politikai jövő vár. A lap szerint Johnson EU-ellenessége meghatározóvá fog válni, 2020-ra pedig a kabinet tagja lehet. Bár a politikus már 2016-ben külügyminiszterré vált, a The Independent végül nem tévedett sokat – igaz, a 2020-as kormányra vonatkozó egyéb előrejelzéseik már kevésbé jöttek be. A jóslat különösen meglepő, hiszen a cikk születésekor Johnson még nem volt meghatározó politikai szereplő.

Bizonytalanság vár Európára

Peter Turchin, a Connecticuti Egyetem kliodinamikai szakértője pályafutása jelentős részét előrejelzések készítésével töltötte, megközelítésében a történelem-, a társadalom- és a gazdaságtudomány mellett a matematika is komoly szerepet kap. Egy 2010-es tanulmányában arra jutott, hogy legkésőbb 2020-ra Európában és az USA-ban is egy igen instabil periódus kezdődik.

A koronavírus-járványt, illetve annak egyéb hatásait ugyan nem látta előre, de a gazdasági egyenlőtlenségeket, a kormányzati problémákat, illetve a populizmus előretörését felismerte. Már Donald Trump megválasztásában is jóslata beigazolódását látta. Turchin módszereit ugyan sok kritika érte, az általa vázolt 50 éves instabilitási periódus például támadható, ennek ellenére számos olyan elképzelést fogalmazott meg, melyek tíz évvel később is érdekesek.

A mesterséges intelligenciára bízzuk magunkat

A Világgazdasági Fórum viszonylag gyakran foglalkozik előrejelzésekkel, egy 2015-ös blogbejegyzésben például öt technológiai jóslatot mutattak be az International Data Groupra hivatkozva. Az IDC-nél úgy vélték, hogy 2020-ban

a mobilhasználók 70 százaléka biometrikus módszerekkel (például ujjlenyomat- vagy retinaolvasással) férhet hozzá készülékéhez;

a fogyasztási cikkek több mint 10 százalékánál 3D-nyomtatással igény szerint gyártják majd a termékeket;

az új autók 30 százalékánál lesz elérhető önvezető üzemmód;

a felhasználók naponta 150 szenzoros szerkezetet, így autókat, otthonokat vagy hordozható eszközöket használnak majd, ezek 25 százaléka pedig eldobható lesz;

az okoseszközökkel való interakciók 60 százaléka pedig passzív lesz, azaz az emberek a mesterséges intelligencia által kínált információk alapján fognak dönteni.

A fenti előrejelzések utólag nem bizonyultak precíznek, az IDC azonban több folyamatot is jól látott, a biometrikus azonosítás az új okostelefonokban például valóban dominánssá vált.