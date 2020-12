Összeáll a Google Stadia és a Ubisoft+

Itthon is elindult a Google Stadia, a videójátékok Netflixe

December 7-én startolt el Magyarországon a videójátékok streamelését lehetővé tévő Google Stadia, ami a hazai premier óta nemcsak új funkcióval bővült, de a közeljövőben egy olyan kiegészítéssel, a Ubisoft+-szal gazdagodik, amivel a szolgáltatás még vonzóbbá válhat a felhasználók számára. A Ubisoft+ a francia kiadó korábban Uplay Plus néven ismert kliensprogramja, ami az átalakulás óta az Xbox Game Pass-hoz hasonló előfizetéses szolgáltatást is biztosít, azaz havi fix összegért (15 euró) száznál is több játék tölthető le és játszható általa.

Kapcsolódó Itthon is elindult a Google Stadia, a videójátékok Netflixe Már itthon is elérhető a Google Stadia, amit a hivatalos indulás előtt ki is tudtunk próbálni.

Ez a szolgáltatás kapcsolódik most össze a Stadiával: a Ubisoft az Egyesült Államokban már elkezdett hozzáférést adni a Google termékét használó felhasználóknak a Ubisoft+ bétájához, és a jelek szerint december 16-án ezt a lehetőséget kiterjesztik a további 21 országra, ahol jelenleg elérhető a rendszer. Az összefonófás lényege, hogy a Ubisoft+ havidíjáért cserébe a Stadia felhasználók hozzáférhetnek a Ubisoft+ kínálatának egy részéhez, magyarán letöltés és telepítés nélkül játszhatnak a programokkal, akár csak a Stadián keresztül elérhető többi címmel.

A Ubisoft+ eléréséhez nincs szükség Stadia Pro előfizetésre, de a streamelhető programok kínálata jóval szűkebb lesz, mint a hagyományos Ubisoft+-é: annyira, hogy csak a franciák egyes játékai találhatók meg benne, más kiadók címeihez a felhasználók nem kapnak hozzáférést.