Ennyibe kerülhet az iPhone 12 képernyőjének javítása

A nemrég bemutatkozó iPhone 12 széria újdonsága nem csak az 5G-s támogatás, de előrelépés történt kijelzők terén is: a gyártó az eddig használt LCD technológiát leváltotta OLED-re. A panelre került egy speciális kerámiaréteg is, ami állítólag nagyon szívós. De mi történik, ha a legrosszabb következik be és pókhálósra törjük a telefont?

Az Apple csak pár nappal később szokott olyan részleteket elárulni az új készülékkel kapcsolatban, minthogy mennyibe fog kerülni a képernyő javítása a jótálláson túl. Nemrég ez is kiderült: az iPhone 12 és iPhone 12 Pro esetében is 279 dollárra kell számítani. Ez az iPhone 11 Pro javítási árának felel meg, ami pedig magyar forintba átszámolva itthon 110 490 forintot valószínűsít.

Ez azt jelenti, hogy aki alapmodellt vásárol idén, 33 ezer forinttal drágábban javíttathat, mint tavaly, akkoriban ugyanis az iPhone 11 kijelzőjét 77 470 forintért lehetett szervizeltetni. Persze ezt indokolja, hogy ott egy LCD panelről van szó, ám most már 1080p-s OLED technológiával dolgozik az almás cég. Az iPhone 12 Pro esetében is ugyanennyit kell fizetni, a méretkülönbség nem növeli meg a költséget.

(Kiemelt kép: GettyImages)