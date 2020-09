Fizetős linkek ötlete merült fel az Instagramnál

A Facebook fizetne is egyeseknek, hogy ne használják a fiókjukat

Egy szabadalmi kérvény arról árulkodik, hogy az Instagramnál felmerült, hogy némi fizetség fejében a felhasználók kattintható linkeket oszthassanak meg a bejegyzéseikben. A 2016-ban benyújtott, Facebook által jegyzett dokumentum többek közt egy olyan felugró ablakot részletez, ami akkor jelenne meg, amikor a felhasználó webcímet helyezne el a megosztott tartalom (kép, videó) leírásában. Amennyiben hajlandó két dollárt (600 forintot) fizetni, a link rögtön kattinthatóvá válik, így azonnal megnyitható a hivatkozás.

Sokan valóban hiányolják a képmegosztón, hogy a képleírásokban nem lehet megadni kattintható linkeket, így mindenki a profilja leírásához tereli a követőit friss cikkért, videóért („kattabióba”), a hitelesített fiókok tulajdonosai pedig jellemzően a felhúzhatós sztorik lehetőségével élnek.

Mint minden szabadalom esetében, itt is benne van a pakliban, hogy az ötlet nem válik valósággá. Az is kérdéses, hogy csak a posztjaikból élő influencerekre vonatkozna-e a dolog, vagy az átlagfelhasználókra is.

(Kiemelt kép: GettyImages)