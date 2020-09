A Facebook fizetne is egyeseknek, hogy ne használják a fiókjukat

A The Washingon Post szerzője szerint a Facebook aktívan tanulmányozza felületén, miként hat a közösségi média a demokráciára, a folyamatban pedig érdekes dolgokat vizsgál meg. Néhány felhasználónak azért is fizetnének, hogy meghatározott ideig ne használják a szolgáltatást az amerikai elnökválasztás előtt.

A Facebook a héten jelentette be, hogy külsős kutatókkal együttműködésben kezdi vizsgálni a problémakört, amibe 200-400 ezer felhasználót is bevonnak. A netezők beleegyezésével a cég a szokásosnál több interakciójukat tudja megvizsgálni, a nagy kék közösségi oldalon és az Instagram képmegosztón egyaránt. A megosztott képernyőmentések egy Instagramon felugró ablakot mutatnak, amiben azt kérdezi a felület a felhasználótól, hogy mennyit lenne hajlandó fizetni azért, hogy a választások előtt deaktiválja az Instagram-, illetve Facebook-fiókját. A Facebook heti 10-15-20 dolláros választási lehetőségeket ad meg, míg másoknál nem egy, hanem hat hétre vonatkozó összegre kíváncsi.

A Facebook szóvivője Twitteren erősítette meg, hogy a cég valóban pénzzel honorálná azon felhasználók segítségét, akik a fiókjuk felfüggesztése mellett kérdőíveket is kitöltenének számukra az adatgyűjtéshez. A munka gyümölcsére viszont még sokat kell várni, a kutatás eredményeit a jövő év közepéig nem osztják meg a nyilvánossággal.

So Facebook is now going to pay people to deactivate their IG and FB accounts before Election Day. It’s part of the research experiment announced Monday but WOW. This notice went out this week. pic.twitter.com/tV7DAw8F5I

— Elizabeth Dwoskin (@lizzadwoskin) September 3, 2020