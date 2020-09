Dobjon el mindent: itt a Winamp skinek múzeuma!

Az Age of Empires II és a tört vírusirtók mellett egyetlen kétezres években használt otthoni számítógépről sem hiányozhatott a Winamp zenelejátszó. Az ingyenes programot 2001-ben már több mint 60 millióan használták, mielőtt az iTunes és a VLC elkezdték átformálni a zenefogyasztási szokásainkat.

Ha szeret nosztalgiázni, ne is keressen tovább: a neten elérhető egy interaktív Winamp Skin múzeum, ahol egyetlen felületen böngészhetjük végig a közkedvelt lejátszóhoz készült valamennyi választható külsőt. Jó hír továbbá, hogy hogy nem csak előnézetben lehet megnézni a vizuális csemegéket, de egy kattintással be is tölthetők a Webampba, ami a Winamp 2 HTML5 és JavaScript nyelvekkel írt böngészős változata.