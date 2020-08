Két változatban érkezik a hatalmas aksival szerelt ZenFone 7

Az Asus új gépe nemcsak egy erőmű, de két képernyőt is kapott

Az Asus bejelentette a ZenFone 7 Pro és a ZenFone 7 telefonokat, amik a ZenFone 6-on megismert Flip-kamera továbbfejlesztett változatával kerülnek forgalomba: a forgatható, így elől és hátul is használható foglalatban egy 64 MP-es Sony IMX686 széles látószögű főkamera, egy Sony IMX363 ultraszéles látószögű egység és egy telefotó variáns kapott helyet. A széles látószögű és az ultraszéles látószögű kamera a Pro modellnél megkapták az optikai képstabilizálást, és a főkamera 8K-s videóra is képes.

Mindkét készülék 6,67 hüvelykes AMOLED kijelzővel érkezik, ami 90 Hz-es képfrissítéssel, 1 ms válaszidővel és HDR10+ támogatással várja a felhazsnálókat. A ZenFone 7 Pro burkolata alatt Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G processzor kapott helyet, 8 GB RAM, 256 GB háttértár és egy hatalmas, 5000 mAh-s akkumulátor társaságában. A sima ZenFone 7 a képstabilizálás mellett mindössze annyiban különbözik a Prótól, hogy ebben a telefonban „csak” egy Qualcomm Snapdragon 865 5G található, illetve ez a készülék 8 mellett kérhető 6 GB memóriával is, a háttértár pedig mindössze 128 GB.

ZenFone 7 Pro specifikációk:

Kijelző: 6,67 hüvelykes AMOLED, 20:9, 2400 x 1080 pixel, 90 Hz, 700 nit, HDR10+

6,67 hüvelykes AMOLED, 20:9, 2400 x 1080 pixel, 90 Hz, 700 nit, HDR10+ Processzor: 3,1 GHz-es Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G

3,1 GHz-es Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G Grafikus processzor: Qualcomm Adreno 650

Qualcomm Adreno 650 Memória: 8 GB LPDDR5 RAM

8 GB LPDDR5 RAM Háttértár: 256 GB UFS 3.1

256 GB UFS 3.1 Kamerák: 64 MP, f/1,8, 26mm (széles), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS; 8 MP, f/2,4, 80mm (telefotó), PDAF, OIS, 3x optical zoom; 12 MP, f/2,2, 113˚, 17mm (uétraszéles), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF

64 MP, f/1,8, 26mm (széles), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS; 8 MP, f/2,4, 80mm (telefotó), PDAF, OIS, 3x optical zoom; 12 MP, f/2,2, 113˚, 17mm (uétraszéles), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF Akkumulátor: 5000 mAh, 30 wattos gyorstöltéssel

5000 mAh, 30 wattos gyorstöltéssel Egyéb: WiFi 6, NFC, oldalsó ujjlenyomat-olvasó

