Ikertestvére is lehetett a Napnak

Avi Loeb, a Harvard Egyetem világhírű fizikusa szerint a Naprendszerben egykor két csillag is lehetett – írja az IFLScience. Loeb és hallgatója, Amir Siraj új tanulmányukban felvetik, hogy a Nap rég elveszett testvérének nyomai még ma is észlelhetőek lehetnek rendszerünk külső tartományaiban. Loeb elmélete komoly kritikákat kaphat, hiszen az elmúlt időszakban több hipotézisét is kemény fogadtatás érte.

Mai tudásunk alapján a csillagok többsége párban kering. Loebék úgy gondolják, hogy a távoli múltban egy másik csillag is lehetett rendszerünkben, ez rendkívül távol feküdhetett a Földtől és a többi bolygótól ahhoz, hogy befolyásolhassa őket. Egy ilyen objektum ugyanakkor magyarázatot adhat a Naprendszer két külső régiójában, a szórt korongban és Oort-felhőben az üstökösök számára.

Siraj szerint a korábbi modellek nem adtak magyarázatot arra, hogy miért eltérő az objektumok aránya a két tartományban.

A kutatók úgy gondolják, hogy az elveszett, naptömegű csillag gravitációja hozzájárulhatott az Oort-felhő üstökösökkel való feltöltéséhez. Amikor a két csillag elvált egymástól, a Nap nemcsak az üstökösöket, hanem a feltételezett kilencedik bolygót is megtarthatta.

Amennyiben Loebéknek igazuk van, úgy a Nap ikertestvére még ma is a Tejútrendszerben keringhet. A hipotézisük alátámasztásához ugyanakkor még sok vizsgálatra lesz szükség.