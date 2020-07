Elon Musk szerint nem is haltak meg olyan sokan koronavírusban

Elon Musk, a Tesla és a SpaceX atyja egyébként sem a visszafogott twitterezéséről híres, most viszont a koronavírus miatt többször is beszállt a nyilvános vitába. A legújabb tweetjei szerint az amerikaiak jócskán túlbecsülik a betegségek és halálozások számát az Egyesült Államokban, és egyáltalán nem hunytak el annyian a vírustól, mint ahogy azt a kormány állítja – írja a Futurism.

A cikk megírásakor a hivatalos adat 129 718 halott az USA-ban, ez az, amit Musk erősen túlzónak gondol. Tudományos kutatások szerint azonban pont, hogy az ellenkezője az igaz, és valószínűleg több elhalálozást lehet a vírus számlájára írni, mint amennyit hivatalosan annak tartanak. A Yale kutatása szerint például extra 27 ezer halálesettel lehet számolni minimum.

There are a lot of C19 false positives messing up the numbers. Even tests with 5% false positive rate (in *field*, not lab) would show up as ~17 million fake C19 cases even if there were actually none.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2020