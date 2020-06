Törölje ezeket az appokat, ha ott vannak a mobilján!

Elsötétül a Google Play Áruház is

A VPNPro szakértői szerint több mint 157 millió eszközre jutottak el a kínai QuVideo Inc. által fejlesztett kémkedő alkalmazások, a VivaVideo PRO Video Editor, valamint a Slideshow Maker – SlidePlus. Ugyanezen cégé a Tempo – Music Video Maker és a VivaCut – Pro Video Editor szoftverek is, csak leánycégeken keresztül. A legnépszerűbbnek számító, ingyenes VivaVideo videószerkesztőt több mint 100 millióan töltötték le a Google Play áruházból, holott az előélete korántsem makulátlan: 2017-ben azon alkalmazások közé sorolták a szakértők, amelyek kémkednek, ezért már akkor is azt ajánlották, hogy lehetőség szerint mindenki tartózkodjon a használatától.

A videószerkesztő szoftver rengeteg hozzáférési jogosultságot kér, köztük a külső meghajtókon található fájlok olvasásához és szerkesztésére, illetve elérést a pontos GPS lokációhoz, ami egy videószerkesztő esetében egyáltalán nem indokolt. Az app elérhető iOS-es eszközökre is, ám mivel az engedélyeket szigorúbban kezeli a rendszer, mint az Android esetén, nem ad teret súlyos visszaélésekre.

A szakértők szerint aki ezeket az alkalmazásokat letöltötte, vessen egy pillantást a megadott jogosultságokra, de leginkább váljon meg tőlük teljesen:

VivaVideo

VivaVideo PRO Video Editor HD

SlidePlus – Photo Slideshow Maker

Tempo – Music Video Editor with Effects

VivaCut – Pro Video Editor APP

VidStatus – Status Videos & Status Downloader

(Kiemelt kép: GettyImages)