Nem csak önt vették be rejtélyes beszélgetésekbe a Messengeren

Több olvasónk is jelezte, illetve pár kollégánk is tapasztalta, hogy a napokban folyamatosan engedélykéréseket kapnak ismeretlenektől a Facebook Messengeren. A beszámolók szerint naponta több alkalommal is érkeznek a csoportbeszélgetések invitációi a csevegőben, amikbe egyszerre száznál több résztvevőt próbálnak toborozni a (vélhetően) kamuprofilok. Aki beleolvas a csoportbeszélgetésbe, azt felnőtt tartalmak és meztelen képek fogadják.

A kézenfekvő lépés ilyenkor, hogy nem fogadjuk el a felkérést, a küldő profilt pedig letiltjuk, sőt jelentjük a Facebooknak. Egy olvasó visszajelzése szerint ő ezt később már nem tudta megtenni, mivel a küldőt a Facebook pár órával később letiltotta – vélhetően a rendszer felismerte, hogy egy spammelő kamuprofilról van szó.

Az ilyenfajta spam-kampányok nem újdonságok, már több éve zavarják a felhasználókat. A jelek szerint most kimondottan a magyarok körében terjedő hullámról van szó, ami ellen csak annyit tudunk tenni, hogy betartjuk azt az általános tanácsot, miszerint nem fogadjuk el az ismeretlenektől származó felkéréseket,

és semmiképpen nem kattintunk rá az általuk küldött csatolmányokra, így fotókra, dokumentumokra, linkekre.

(Kiemelt kép: AFP)