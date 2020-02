Új appon dolgozik a Facebook

Bevált szokás a Facebooknál, hogy az új alkalmazásokat eleinte csak egy rendkívül szűk körben tesztelik, és nem minden ötlet válik végül valódi termékké, vagy ha el is indul, nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. Tavaly novemberben például megjelent a Whale nevű memekészítő app, ami egyelőre nem túl sikeres.

A The Information portál információi szerint a közösségi óriás következő projektje egy Hobbi nevű app, amit páran már tesztelnek is. A kizárólag iOS-re fejlesztett szolgáltatást leginkább a Pinteresthez lehetne hasonlítani, lévén a felhasználó olyan fotókból és videókból készíthetnek kollekciókat, amik az aktuális projektjeikhez, hobbijaikhoz fűződnek.

Az értékelések eddig nem túl lelkesek, a visszajelzések alapján a tesztelők nagyrésze szerint egyáltalán nem egyedi a Hobbi – amin nem lepődünk meg, egyelőre tényleg egy Pinterest-másolatnak tűnik. Ami különlegesebbé teheti, hogy maga a felhasználó töltheti fel a saját alkotásairól készült képeket, amiket aztán rendezgethet, így nyomon követheti, hogy idővel mennyit fejlődött adott területen.

Ahogy a Whale-t, a Hobbin is a Facebook New Product Experimentation (NPE) csapata dolgozik, amit még tavaly év elején állítottak fel kísérleti alkalmazások fejlesztésére. Egyelőre még nem tudni, hogy a szűk körű tesztüzem után mikor válik elérhetővé szélesebb körben is a Hobbi.