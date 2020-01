Betegekre támadtak a kiberbűnözők

Novemberben, ami az Egyesült Államokban az epilepszia hónapja, egy eddig ismeretlen kiberbűnöző elkövette az eddigi legfurcsább hackertámadást az Epilepszia Alapítvány ellen: mindössze annyit tett, hogy villódzó fényekről készült gifeken jelölte be az alapítvány Twitterét, feltehetőleg azért, hogy azoknak, akik a betegségben szenvednek, és rákeresnek, rohamuk legyen – írja a Futurism. Az epilepsziások jó része ugyanis

úgynevezett fényérzékeny epilepsziában szenved, és az ilyen villódzó fények rohamot válthatnak ki náluk.

Az amerikai rendőrség jelenleg is keresi, hogy ki állhatott az aljas taggelések mögött, egyelőre nem járt sikerrel az elkövető előkerítésében. Összesen 30 ilyen támadás miatt tett feljelentést náluk az alapítvány.

A fényérzékeny epilepsziások számára ez a kibertámadás tényleg akár életveszélyes is lehetett: bár a betegség mindenkinél más mértékű és más rohamokat produkál, szélsőséges esetben a beteg életét is követelheti. Az ilyen villódzó fények pedig azonnal beindíthatnak egy komolyabb rohamot is.

Az alapítványnak 330 ezer követője van, nagy részük valószínűleg epilepsziában szenved, ezért a támadás akár komoly károkat is okozhatott volna – szerencsére egyelőre nem tudni olyanról, aki a képek miatt került volna veszélybe.

Nem ez az első ilyen támadás egyébként, amiről tudunk: 2016-ban Kurt Eichenwald író kapott Twitteren üzenetben egy villogó fényeket ábrázoló gifet, azzal a szöveggel, hogy megérdemli a rohamot azokért a posztokért, amiket közzétesz. A támadás eredménye egy nyolcperces roham volt, az elkövetőt pedig végül elfogták: John Rayne Rivello azért küldte az üzenetet Eichenwaldnak, mert nem örült, hogy az nyilvánosan kritizálta az akkor még csak elnökjelölt Donald Trumpot.