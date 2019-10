Egyeseknél már látható az új, sötét Facebook

A múlt év során egyre több fejlesztő tett elérhetővé sötét módot mobilalkalmazásához: már választható Dark Mode a Messengerhez, az Outlookhoz, a YouTube-hoz és a Chrome böngészőhöz is. Akkumulátor- és szemkímélő előnye miatt a sötét felület pedig rendszerszinten is beépül az iOS 13 mobilszoftverbe és az Android Q-ba.

Még augusztusban Jane Manchun Wong fejlesztő is kiszúrta a Facebook forráskódjában, hogy a közösségi oldal mobilos verziója is megkapja a maga dark mode-ját. Most úgy tűnik, hogy már a teszt is megkezdődött, és meglepő mód asztali böngészős felületen nyomogathatják az új kezelőfelületet a tesztelők, nem a telefonjukon.

A szűk körbe tartozó felhasználóktól belépéskor egy felugró ablakban kérdezi meg az oldal, hogy szeretnék-e kipróbálni az új, „Facebook Beta” néven emlegetett dizájnt. A hagyományos és az újfajta sötét felület közt a beállítások menüpont alatt lehet váltogatni, ha valakinek nem jönne be mégsem.

A Facebook jellemzően bizonyos országokban indítja el a szűk körű teszteket, de a visszajelzések alapján a sötét mód szerte a világon megjelenhet a kiválasztottaknak, még nem tudni, hogy élesben mikor válik elérhetővé mindenki számára.

Márciusban még arról számoltunk be, hogy a közösségi oldal épp az ellenkező irányba tart, és a korábbinál fehérebb, letisztultabb felületet kap, megválva az addig használt kék árnyalattól. Ez azóta élesedett is, most már csak a sötétségre kell várnunk.

(Kiemelt kép: AFP)