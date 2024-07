Otthon szerelhető középkategóriás mobil a HMD legújabb készüléke

A HMD az elmúlt években azzal vált ismertté, hogy az egykor szebb napokat látott Nokia név alatt adott ki telefonokat, a gyártó ugyanakkor a közelmúltban úgy döntött, ideje erősíteni az identitását, így már HMD márkanévvel is kínál okostelefonokat. Ezek közül a legújabb a HMD Skyline, ami képességeit tekintve egy felső-középkategóriás készülék, méghozzá egy olyan csavarral, hogy korábbi Nokia modellekhez hasonlóan egyes komponensek otthon, komolyabb szakértelem nélkül is cserélhetők.

Érdekesség még, hogy a telefon digitális detox képességekkel érkezik. Ez annyit tesz, hogy széles körűen testre szabható, hogy amennyiben egy kis nyugalomra, elvonulásra vágyunk, akkor bekapcsolható legyen egy olyan mód, mikor egyes alkalmazások elérhetetlenné válnak (még a képernyőről is eltűnnek). És még az is megszabható lesz, hogy miktől futhatnak be értesítések, vagy kiktől fogadhatunk hívásokat.

Ami a technikai paramétereket illeti, a mobil egy 144 Hz-es képfrissítésre képes 6,55 hüvelykes pOLED kijelzővel rendelkezik, ami alatt egy Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 lapkakészlet dolgozik, 12 gigabájt memória és 256 gigabájt háttértár kíséretében.

A kijelzőbe vágotty lyukban egy 50 megapixeles kamera kapott helyet, míg a hátlapon egy 108 megapixeles főegység várja a felhasználókat, OIS-szel, és ezt egészíti ki egy 50 megapixeles telefotó kamera 2x optikai nagyítással, illetve egy 13 megapixeles ultraszéles modul. Az akkumulátor 4600 milliamperórás, 33 wattos vezetékes és 15 wattos vezeték nélküli töltéssel (Qi2), a készülékház pedig a szerelhetőség ellenére is megkapta az IP54 szabvány szerinti por- és cseppállóságot.

Ha pedig már szerelhetőség: a hátlap egyetlen csavar eltávolítását követően könnyedén leszedhető, majd mindössze pár perc alatt cserélhető például az akkumulátor, de akár a kijelző is. Az ehhez szükséges útmutatókat ezúttal is az iFixit biztosítja a felhasználók számára, és a szerelőkészlet, illetve a cserealkatrészek is rajtuk keresztül szerezhetők be. A HMD állítja, hogy a szükséges komponensek éveken át elérhetők lesznek.

A mai világban, mikor egyre fontosabb a fenntarthatóság, ez abszolút pozitív hozzállás, de van itt egy komoly ellentmodás, hiszen a frissen bejelentett készülékre mindössze két újabb Android főverzió várható, és biztonsági frissítések is csak három éven át érkeznek rá.

Ennek fényében jogosan merül fel a kérdés, hogy egy felhasználó két év használat után miért vacakolna a kijelző vagy a csökkenő teljesítményű aksi cseréjével, ha a telefonja nem sokkal később már nem lesz naprakész szoftveres fronton. Márpedig egy 200 ezer forint felett kínált telefon esetében ma már elvárható lenne, hogy a gyártó legalább 4-5 éven át nyújtson szoftvertámogatást, főleg úgy, hogy a készüléket arra tervezték, hogy esetleges cserékkel/javításokkal minél tovább kitolható legyen az élettartama.

A HMD Skyline rózsaszín és fekete színekben lesz elérhető itthon, augusztus 16-tól, 219 990 forintos áron, ami a telefon képességeit figyelembe véve erős túlzásnak tűnik.