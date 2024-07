Mark Zuckerberg szerint Trump vagány és inspiráló, ahogy a lövés után reagált

Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója a Bloombergnek adott videóinterjújában elárulta, nem akarja támogatni az amerikai elnökválasztáson induló egyik jelöltet sem, de személyes megjegyzésként elmondta, Donald Trump reakciója a lövés után vagány és inspiráló volt.

– mondta a Zuckerberg, aki hozzátette, nehéz nem emocionálisnak lenni, ha erre a szellemiségre gondol. Szerinte ezért kedvelik sokan Trumpot.

A teljes interjúból itt a szóban forgó részlet:

Mark Zuckerberg said that Donald Trump’s immediate reaction after being shot was “badass” and inspiring — without endorsing the former president.

