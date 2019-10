Döbbenetesen szép lesz PC-n a Red Dead Redemption II

Végre PC-re is jön a Red Dead Redemption 2

Közel két hete érkezett a bombahír: a Rockstar Games hivatalosan is bejelentette a tavalyi év egyik legjobb játékának, a Red Dead Redemption 2-nek a PC-s portját, és a program érkezésére nem is kell sokat várni, hiszen nagyjából egy hónap múlva, november 5-én már ott lesz a boltokban, előrendelni pedig október 9-től lehet a nemrég indult Rockstar Game Launcheren keresztül.

Mivel a számítógépek teljesítmény szempontjából még mindig többre képesek, mint az éppen aktuális konzolok (Xbox One, PS4), ezért a Red Dead Redemption 2 PC-s verziója mind grafikailag, mind technikai szempontból többet fog tudni, mint Sony és a Microsoft masináira kiadott változat. És ebből most egy kis ízelítőt is kaptunk, ugyanis érkezett egy vadonatúj előzetes, amiben azt vehetjük szemügyre, hogy mennyire döbbenetesen szép lesz a játék grafikája számítógépeken.

Azt gondolhatnánk, hogy a videóban látható látvány eléréséhez minimum az épülőben lévő Paks 2 teljesítményére lesz szükség, de erről szó sincs, ugyanis a gépigény kifejezetten normálisnak mondható.

Red Dead Redemption 2 minimum gépigény:

Processzor: Intel Core i5-2500K vagy AMD FX-6300

Memória: 8 GB

Videokártya: Nvidia GeForce GTX 770 2 GB vagy AMD Radeon R9 280 3 GB

Merevlemez: 150 GB

Operációs rendszer: Microsoft Windows 7 64bit

Red Dead Redemption 2 ajánlott gépigény:

Processzor: Intel Core i7-4770K vagy AMD Ryzen 5 1500X

Memória: 12 GB

Videokártya: Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB vagy AMD Radeon RX 480 4 GB

Merevlemez: 150 GB

Operációs rendszer: Microsoft Windows 10 64bit

Ilyen remekmű tízévente, ha egyszer születik Október végén megjelent a Red Dead Redemption 2, amihez fogható videojáték most nincs a piacon.

A Red Dead Redemption 2 kétségtelenül az elmúlt évek egyik legjobb játéka, amiről a tavalyi tesztünkben azt írtunk, hogy nem hibátlan, de még így is ez a videojáték áll a legközelebb a tökéleteshez. A sztoritól ugyan többet vártunk, és akadnak bosszantó pillanatok, de a Rockstar megint egy olyan programot tett le az asztalra, aminek nincs párja. Jelentős újdonságokat ugyan nem tartalmaz, de olyan szinten ki van dolgozva, amire korábban nem nagyon volt példa. Az Red Dead Redemption 2 minden egyes részletén érződik a hétévnyi munka, és a kompromisszumot nem ismerő szórakoztatni akarás, ami nem csak magával ragadja a játékosokat, de akár hetekre a képernyő elé szegezi.

Nyitókép: Rockstar Games