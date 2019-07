Nőket futtathatott az Android atyja

Két éve került nyilvánosság szeme elé az ügy, hogy az Android operációs rendszer atyja, Andy Rubin 2014-ben önszántából távozott a Google-től Larry Page, a cég akkori vezérigazgatójának kérésére. Egy belsős vizsgálat során ugyanis kiderült, hogy a programozó orális szexre kényszerítette egyik beosztottját, a kevésbé botrányos útnak pedig az tűnt, ha magától távozik.

A keresőcég ráadásul busás búcsúajándékot kínált, ezek után majdnem négy teljes éven át havi 2 millió dollárt (összesen 90-et) fizettek még neki. Rubin akkoriban tagadta a vádakat és azzal védekezett, hogy az egész botrány igazából a válófélben lévő felesége műve – bár a feleségtől függetlenül a belsős vizsgálat valóban igazolta a szexuális zaklatás tényét.

A szakember egykori felesége, Rie Hirabaru Rubin nemrég felfedezett újabb bírósági dokumentumai újabb botrányos részleteket tartalmaznak. A perdokumentumokban nem csak az olvasható, hogy Rubin éveken át hazudott feleségének a pénzek forrásáról, de arról is, hogy legalább öt szeretőt tartott, akiknek szolgáltatásait más férfiak is igénybe vehették, így Rubin egy bevételi forrást biztosító szexhálózatot is működtetett.

A szakember állítólag egy külön bankszámlán vezette az ilyen ügyeiből származó pénzt, és innen fizette ki a nőket is.

(Kiemelt kép: Brian Ach/Getty Images for Wired/AFP)