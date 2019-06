Íme az összes részlet, amit az idei Call of Dutyról tudni lehet

Ahogy azt az elmúlt 14 évben már megszokhattuk, idén sem maradunk új Call of Duty epizód nélkül. A világ egyik legsikeresebb és legnépszerűbb belső nézetes lövöldözős játékának 2019-es részéről múlt héten rántotta le a leplet az Activision, mi pedig összeszedtünk minden elérhető információt a Modern Warfare alcímmel októberben boltokba kerülő alkotásról.

A Call of Duty: Modern Warfare sokaknak ismerős lesz, hiszen 2007-ben hasonló címmel már megjelent egy videojáték, ami egészen új szintre emelte az akkor már négy éve létező lövöldözős szériát. Az egyik legjobbnak tartott CoD-epizód aztán két folytatást is kapott, és nem véletlen, hogy az Activision és a fejlesztők visszatértek a jól csengő névhez, ugyanis a tavaly piacra dobott, és a battle royale műfajra kihegyezett Black Ops 4 egyáltalán nem hozta azokat az eladási mutatókat, amiket a kiadó várt.

Nem remake, inkább reboot

Az október 25-én megjelenő Modern Warfare-t a tizenkét évvel ezelőtti elődöt is fejlesztő Infinity Ward fejlesztőcsapat hozza tető alá, de az új játék nem folytatás, és nem is a 2007-es játék feldolgozása. Leginkább szellemi örökösként, rebootként kell elképzelni, amiben egyrészt visszatér a tavalyi CoD-ból kimaradt egyjátékos részt, másrészt a program ismét a modern hadviselésére helyezi a hangsúlyt, hozzáigazítva napjaink viszonyaihoz, néhány érdekes újdonsággal megfűszerezve.

A történetről egyelőre sok minden nem tudható, de annyi bizonyos, hogy visszatér az eredeti széria egyik ikonikus karaktere, Captain Price, és ezúttal is fontos szerep jut majd az oroszoknak, a ránk váró helyszínek között pedig lesznek európai és közel-keleti helyszínek is: például London és az Urkzistan névre keresztelt fiktív állam. A fejlesztők ígérete szerint a sztori kemény és felnőttes lesz, olyan küldetésekkel, ahol a játékosoknak összetett szituációkban kell helyt állni, és számítani fog az is, hogy milyen stílusban oldjuk meg a feladatokat: forró fejjel vagy taktikázva.

A narratíváért felelős Taylor Kurosaki a Gamespotnak például azt nyilatkozta, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen módon teljesítjük a missziókat, a cselekedeteinknek például hatása lehet a civil áldozatok számára. A fejlesztő reményei szerint ez a megközelítés egészen új dimenziót ad majd a programnak, ahol a játékosok érezni fogják, hogy igenis van következménye annak, miképp cselekednek.

Ezúttal ráadásul nemcsak elit alakulatok (Delta Force, S.A.S.) tagjaiként kell fegyvert ragadni, de kevésbé felszerelt lázadóként is, ahol nem feltétlenül a modern mordályokra és a mindenféle kütyükre hagyatkozva kell majd helyt állni a harctéren, hanem különböző gerilla taktikákat alkalmazva. Lesz például olyan küldetés, ahol orosz katonák elől menekülő gyerekek bőrébe bújva kell túlélni, és ennek a hétköznapinak nem nevezhető szálnak fontos szerepe lesz a történet szempontjából is, hiszen megágyaz a játék azon részének, ahol szabadságharcosként kell felülkerekedni az agresszorokon.

Búcsú a zombiktól

A múlt heti bejelentés során a multiplayerről nem esett sok szó, ugyanakkor itt is várhatók változások. Ezúttal például teljesen kimarad a programból az elmúlt évek során hagyományossá vált zombis játékmód, illetve arról sincsenek még információk, hogy visszatér-e a tavalyi Black Ops 4-ben bemutatkozott Blackout mód, ami a Call of Duty válasza volt a manapság dúló battle royale őrületre.

Ami viszont biztos, hogy a sorozat életében először a fejlesztők bevezetik a cross play lehetőségét, azaz ezúttal már konzolos és PC-s játékosok is találkozhatnak a csatatéren.

Részleteket viszont még nem tudni a rendszerről, azaz egyelőre nem világos, hogy a pécés, pses és xboxos játékosok együtt játszhatnak-e, vagy a PC-sek egyes szervereken xboxosokkal, míg más szervereken playstationösökkel találkozhatnak. Persze simán lehet, hogy megvalósul az össznépi háború, hiszen a Fortnite például képes összeereszteni az eltérő platformok játékosait.

Érdekes újdonság továbbá, hogy az egyjátékos, kooperatív és multiplayer rész nem fog olyan élesen elkülönülni egymástól, mint az elmúlt évek Call of Duty epizódjaiban. A fejlesztők elmondása szerint az összes játékmódra jellemző lesz a konzisztencia és a folytonosság, a fegyverek például mindenhol ugyanúgy fognak működni, és a fejlődés sem fog elkülönülni a játék egyes részeiben, ami mindenképpen pozitív változás, hiszen korábbi részeknél sokszor olyan érzésünk lehetett, mintha különböző programokat vásároltunk volna meg összecsomagolva.

Hasonlóan dicséretes változás, hogy az Activision és az Infinity Ward búcsút intenek a szezonbérletes (season pass) rendszernek, azaz nem lesznek a megjelenés után plusz pénzért megvásárolható extra tartalmak, amik széttöredezik a játékosbázist. Mindez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy nem érkeznek majd újdonságok a megjelenést követően, a változás ezen a téren csupán annyi, hogy

ezek a tartalmak ingyen lesznek elérhetők mindenki számára.

Végezetül sokak számára örömteli hír lehet, hogy hosszú évek (egész pontosan 14) után a Call of Duty végre új grafikus motort kap, ami a korábbi éveknél sokkal szebb és részletesebb grafikát fog eredményezni, olyan manapság már természetesnek mondható megoldásokkal, mint a 4K felbontás támogatása, a HDR vagy éppen a raytracing – bár az utóbbi csak PC-n lesz elérhető.

Folytatása következik

Jelen pillanatban az eddig felsorolt információk tudhatók biztosan az ősszel érkező új Call of Dutyról, ugyanakkor hamarosan újabb részletek láthatnak napvilágot. Június 11-én veszi kezdetét az E3, a világ legnagyobb videojátékos rendezvénye, ahol az Activision és az Infinity Ward jó eséllyel még többet árul majd el a jelenleg is készülő, PC-re, PlayStation 4 és Xbox One-ra megjelenő játékról.