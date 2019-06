18 év után visszatért az egyik legjobb magyar stratégiai játék

A 2001-es magyar fejlesztésű S.W.I.N.E. stratégiai játék a maga idejében elég sikert aratott, még külföldön is szerzett rajongókat magának. 2019 januárjában kiderült , hogy tavasszal érkezik a felújított változata, a S.W.I.N.E. HD Remaster, amit a megjelenést követően azonnal le is teszteltünk.

Ettől a világvégétől még Mad Max is beájulna

A magyar StormRegion által fejlesztett S.W.I.N.E.-t (Strategic Warfare In a Nifty Environment) valószínűleg kevés magyar játékosnak kell bemutatni: a 2001-es valós idejű stratégiai itthon rendkívül népszerű volt, még ma is sokan örömmel indítják el gépükön a programot.

A játék egy fiktív világban játszódik, ahol egy katonai puccs után Acél Agyar tábornok, a Disznó Nemzeti Hadsereg vezetője felszólítás nélkül háborút indít Répaföld, a nyulak otthona ellen. A kampány során választhatunk, hogy a disznók vagy a nyulak oldalán vetjük be magunkat a konfliktussorozatba. Emellett a játék egy szórakoztató multiplayert is kapott, igaz, ez a GameSpy leállása után megszűnt.

A S.W.I.N.E. varázsa abban rejlett, hogy jól kombinálja a humort a meglepően komplex játékelemekkel. A programnak olyan felejthetetlen neveket köszönhetünk, mint Fogas Vili százados, emellett olyan emlékezetes beszólásokat adott a magyar gamer-közösségnek, mint az

Egy nyúlpörkölt rendel!

Ez a hangulat remek körítést adott az egyébként jól átgondolt stratégiai játéknak. A S.W.I.N.E.-ban nincs mód az építkezésre, ehelyett a missziókon előre összeállított csapattal vehetünk részt, haderőnket az egyes küldetések során megszerzett pontok segítségével bővíthetjük, illetve fejleszthetjük.

Az egységek rendkívül változatosak (noha a disznók és nyulak serege sokban hasonlít), a stratégiai élményt pedig tovább növeli az egyedi lőtávrendszer. Az egységek rendelkeznek egy, a terepviszonyokhoz alkalmazkodó minimális és maximális lőtávvonallal, amely megmutatja, hogy az adott egység meddig képes ellőni. A vonal segítségével jól megtervezett támadásokat lehet kivitelezni. A rendszer sikerességét jól mutatja, hogy még a StormRegion 2004-ben indult Codename: Panzers-sorozatába is beépült.

Egy-egy S.W.I.N.E.-os csata során az üzemanyag- és lőszerellátásról, illetve az egységek javításáról is gondoskodni kell, légi támogatást kérhetünk, a fizika káprázatosan működik, változatos az időjárás, egy szó mint száz, a vicces háttérhez kifejezetten összetett és élvezetes játékmenet társul.

A leporolás ma már nem elég

A 2019. május 23-án megjelent S.W.I.N.E. HD Remaster a legtöbb átdolgozáshoz hasonlóan nehéz helyzetből indul: egyrészt meg kell felelnie a keményvonalas rajongók elvárásainak, de ami ennél is fontosabb, hogy a siker érdekében új játékosokat is be kell szippantania.

A siker kulcsa általában az, ha a fejlesztők képesek jól egyensúlyozni a bevált tartalmak és a kisebb újítások, például a korábban sokat kritizált hibák javítása között. A S.W.I.N.E. HD Remaster esetében azonban a fejlesztésért felelős Kite Games csapatának nem sikerült eltalálni az arányt:

hiába szeretni való az alapjáték, meglehetősen kevés az új elem, de még nagyobb probléma, hogy a frusztráló hibák is megmaradtak.

A grafika részletesebb, kibővült a zoomrendszer, adott a HD felbontás, de a látványt leszámítva sok újdonságot nem találni, a modern grafika ráadásul nem minden esetben jelent szebb képet.

Az útkeresés továbbra is idegesítő, a mesterséges intelligencia sokszor együgyű, új egységekről pedig ne is álmodozzunk. A játékot angolra állítva pedig 18 év után azt is megértettem, hogy a külföldi kritikákban miért szidták annyira a szinkront: ami magyarul tök jól működik, az angolul cseppet sem, némi görcsös németes-franciás akcentussal igyekeztek feldobni a hangzást – sikertelenül.

Pozitívumnak nevezhetném, hogy a friss verzió tartalmazza az összes hivatalos patch-et, ez viszont egy remastered játéknál ma már ez minimum elvárásnak mondható.

A S.W.I.N.E. HD Remaster ugyan kapott egy új multifelületet, ezt azonban a játék újdonsága miatt még nem tudtam érdemileg kipróbálni. Remélhetőleg idővel megjelennek a szerveren az egykori rajongók, hiszen az eredeti program egyik legszórakoztatóbb része épp a többjátékos mód volt.

Legyünk optimisták

Habár bőven lett volna helye az újításoknak, a S.W.I.N.E. a nyilvánvalóü hibák ellenére még mindig nagyon szórakoztató stratégiai játék, ami órákra képes lekötni az embert. A fejlesztők javára írható, hogy kis csapattal, és nyilván szűkös költségvetésből érték el mindezt. Ráadásul a S.W.I.N.E. 2 érkezését is meglebegtették korábban, elképzelhető, hogy a nagyobb projekt mellett egyszerűen nem maradt energia egy felturbózott verzió elkészítésére.

Ha valaki korábban nem találkozott volna a programmal, szereti a könnyed humort és a valós idejű stratégiát, mindenképp érdemes kipróbálni a S.W.I.N.E. HD Remastert. Annak ellenére, hogy a hiányosságok miatt csak hét répaföldet adok a maximálisan tízből – maga az alapjáték legalább nyolcas.

A S.W.I.N.E. HD Remaster 2019. május 23-án jelent meg PC-re az Assemble Entertainment kiadásában. A Steamen meglehetősen baráti, tíz eurós (kb. 3200 forintos) áron szerezhető be.