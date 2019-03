Ha ez igaz, brutális gép lesz a PlayStation 5

Idén ősszel lesz hat éve, hogy piacra került az Xbox One és a PS4, már mindkét konzol az életciklusa végén jár, azaz hamarosan a Microsoft és a Sony is piacra dobja a következő generációs gépeit. Elemzők szerint idén fogják leleplezni őket és 2020-ban kerülhetnek a boltokba, és mindennek bőven van realitása, ugyanis egyre másra szállingóznak a pletykák a két gyártó masináiról. Egyes források szerint a Microsoft eleve két különböző verzión dolgozik, a PlayStation 5-ről pedig egy konkrét specifikáció jelent meg Beyond3D fórumon, ahol annak idején a Nintendo Wii U pontos hardverfelépítése is kiszivárgott.

Amennyiben hinni lehet a forrásnak, úgy a PlayStation 5 egy elképesztően brutális gép lesz: 8 magos, 16 szálon működő, 3,2 GHz-es órajellel dolgozó AMD Zen2 processzorral, egy szintén AMD-s, 14,2 teraflop számítási kapacitású NAVI grafikus processzorral, amit 20 GDDR6 GB RAM egészít majd ki – utóbbit ráadásul csak a játékok használhatják, az operációs rendszernek külön lesz 4 GB DDR4 RAM. És emellé jár majd még alapból 2 TB háttértár, hogy legyen hová telepíteni a játékokat.

Egy átlagos felhasználónak ezek az adatok ugyan nem sokat mondanak, szóval a hardverkiépítésről röviden azt érdemes tudni, hogy amennyiben megfelel a valóságnak, úgy a PlayStation 5 röhögve képes lesz natív 4K-ban, 60 képkocka per másodperces képfrissítéssel futtatni a játékokat. Ez elég jó hír a játékosoknak, az viszont már kevésbé, hogy amennyiben ez tényleg megvalósul, akkor

a PS5 jóval drágább lesz, mint annak idején a PlayStation 4.

A specifikációkat kiszivárogtató ShamePain nevű felhasználó ráadásul azt is tudni véli, hogy a Sony az E3 környékén egy saját esemény keretében leplezi majd le a gépet (a cég hivatalosan nem lesz ott a játékexpón), méghozzá rengeteg demóval, amik között ott lesz a The Last of Us 2 is, amit a konzol 4K felbontásban és 60 fps-sel lesz képes futtatni. Mindez persze még csak pletyka, de ha igaz, akkor a PlayStation-rajongóknak már a bejelentés pillanatában érdemes lesz elkezdeni a spórolást az új masinára.