Történelmi fotó készült az űrben

A hétvégén bocsátották fel a SpaceX Crew Dragon űrhajójának első tesztverzióját, a szerkezet pedig az elvárásoknak megfelelően vasárnap dokkolt a Nemzetközi Űrállomásra (ISS). A Demo-1 nevű űrhajón nem utaztak űrhajósok, az első emberes repülést a tervek szerint a nyáron fogják végrehajtani. A SpaceX űreszközén hat asztronauta fog elférni.

A Crew Dragon sikeres tesztje fontos mérföldkő az amerikai űrkutatás történetében, hiszen 2011 óta nem utaztak asztronauták amerikai űrhajóval.

Ez a történelmi pillanat megihlette Anne McClain amerikai űrhajóst is, aki az ISS fedélzetéről lőtt elképesztő fotót a közeledő kapszuláról. A kép már-már művészi, rajta csak az űrhajó fekete sziluettje, mögötte pedig a Föld görbülete látható. Az űrhajós csak ennyit írt a fotóhoz Twitteren: “Az emberes űrutazás új korszakának hajnala”.

The dawn of a new era in human spaceflight pic.twitter.com/BHsfg1zYLN

— Anne McClain (@AstroAnnimal) 2019. március 3.