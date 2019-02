Tenyeréből etette fiát, aki napokig nem állt fel a gép elől

Az internet és a videojátékok nem ördögtől való dolgok, és mint sok más esetben, ezzel kapcsolatban is a kulcsszó a mérték. Egy Fülöp-szigeteki internetkávézóban elrettentő példát lehetett látni arra, milyen az, amikor valakinek nem sikerül határokat szabnia magának, és hogy a videojáték-függőség sajnos egy valós probléma.

Egy 13 éves Carlito nevű fiú napokon át szünet nélkül játszotta a Rules of Survival (A túlélés szabályai) című videojátékot, a szükségletei kielégítésében pedig édesanyja is segítette, aki ételt vitt neki a kávézóba ahelyett, hogy erőteljesen hazaparancsolta volna a lurkót ebédre. Az evőeszközről is gondoskodott, saját tenyeréből etette meg a fiút, aki egy pillanatra sem vette le szemét a monitorról. A jelenetről egy videó is felkerült a netre.

A 37 éves édesanya, Lilybeth Marvel elmondása szerint két éve kezdődtek a problémák. Férjével először megtiltották Carlitónak, hogy elmenjen a kávézóba, de semmilyen módszerrel nem sikerült fegyelmezniük a fiút. Ezért jutott arra a döntésre, hogy mindenben támogatni fogja a gyerekét, és érezteti vele, hogy mellette áll. Carlitót az iskolából is kivették, mivel rendszerint kihagyta az órákat, és próbálják közösen kezelni a függőségét – ami úgy tűnik, nem igazán sikeres.