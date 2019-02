Ismét szintet lép az Apple

Az Apple Watch 2015-ös megjelenése idején forradalminak számított rengeteg dologban, és akkoriban az, hogy az óra külső applikációkkal oldotta meg az alváskövetést, nem számított különösebben problémásnak. Most viszont már rengeteg okosóra és okoskarkötő van a piacon, amelyek saját, beépített alvásmérő rendszerrel dolgoznak - a jobb üzemidő érdekében pedig most az Apple is beállhat ebbe a sorba.