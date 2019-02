Öt új mobilt mutatott be a Nokia, a legolcsóbb ára nincs 13 000 Ft

A Nokia idén nem csupán az öt hátlapi kamerával felszerelt csúcstelefonját mutatta be a barcelonai Mobil Világkongresszuson, de a Nokia 9 Pureview mellé egy egész sor olcsó mobilt is felsorakoztattak. Olyan modelleket, amiket azon felhasználóknak szánnak, akik nem vágynak az aktuális zászlóshajókra,

hanem megbízható készüléket szeretnének, méghozzá elérhető áron.

A HMD Global tulajdonában lévő márka ezen a téren tényleg nem okozott csalódást Barcelonában, hiszen négy olyan belépő szintű telefont mutattak be, amik bőven megfelelhetnek az ilyen irányú igényeknek.

Különleges lett az új Nokia csúcsmobil, igenis lehet értelme az 5 hátlapi kamerának A finnek lerántották a leplet a legújabb zászlóshajójukról, az öt hátlap kamerával szerelt Nokia 9 PureView okostelefonról.

NOKIA 210

Ha valaki évek óta használ okostelefont, annak ez a készülék igazi időutazásnak tűnhet, hiszen a Nokia 210 valójában egy „butatelefon” (angolul feature phone), ami kifejezetten azoknak készült, akik első sorban még mindig telefonálásra és szöveges üzenetek küldésére használják a készüléküket.

A régi szép idők 6-os szériájára emlékeztető mobil apró, 2.4 hüvelykes, de színes QVGA kijelzővel kerül forgalomba, és a benne lévő hardver ugyan sokak számára nevetségesnek tűnhet, de telefon ettől függetlenül képes csatlakozni az internetre, alkalmazások is tölthetők rá, sőt hátlapi kamerával is rendelkezik. Böngészni, levelezni ezzel a telefonnal is lehet, de a legjobb tulajdonsága mégis az, hogy veszettül olcsó: külföldön mindössze 35 dollár az ára, és itthon is potom 12 990 forintért lesz elérhető.

NOKIA 210 SPECIFIKÁCIÓK Kijelző: 2.4" QVGA

Memória: 4 MB

Tárhely: 16 MB

Akkumulátor: 1020 mAh

Operációs rendszer: Nokia Series 30+

Ára: 12 990 Ft

NOKIA 1 PLUS

A Nokia 1 Plus már okostelefon, de teljesen alap belépő modell. 5,45 hüvelykes kijelző, Mediatek Quad Core 1.5 Ghz processzor, 1 GB RAM, 8/16 GB háttértár, megspékelve egy Android 9 Pie Góval – gyári rendszer, sallang nélkül, hogy az amúgy nem túl combos hardver ellenére is használható módon fussanak az alap Google-féle szolgáltatások és a különböző közösségi médiás alkalmazások.

Az előlapon egy 5 megapixeles szelfi kamera található, hátul pedig egy 8 megapixeles változat kapott helyet. Kellemesen nosztalgikus extra továbbá, hogy a hátlap (ami fekete, piros, kék színekben létezik) cserélhető, és sokak számára az árcédula is a régi idők emlékét hozhatja vissza, hiszen a Nokia 1 Plus nemzetközi ára mindössze 100 dollár, itthon pedig 34 990 forint környékén lesz beszerezhető.

NOKIA 1 PLUS SPECIFIKÁCIÓK Kijelző: 5.45" FWVGA+ IPS

Chipset: Mediatek (MT6739WW), Quad Core 1.5 Ghz

Memória: 1 GB

Tárhely: 8 GB / 16 GB

Hátlapi kamera: 8 MP

Előlapi kamera: 5 MP

Akkumulátor: 2500 mAh

Operációs rendszer: Android 9 Pie (Go edition)

Ára: 34 990 Ft

NOKIA 3.2

Még mindig belépő szintű okostelefon, de már egy kicsit erősebb változat, 6,26 hüvelykes HD+ kijelzővel, Qualcomm Snapdragon 429 processzorral, 2/3 GB memóriával, 16/32 GB háttértárral és Android One operációs rendszerrel. Az előlapon egy csepp alakú szenzorsziget közepén található az 5 megapixeles szelfikamera, hátul pedig egy 13 megapixeles variánssal készíthetünk fényképeket. Jelentős előrelépés, hogy a a 3 GB-os verzió esetében a hátlapon már egy ujjlenyomat-olvasót is találunk, ami kényelmesebb képernyőfeloldást biztosít, mint a Nokia 1 Plus modell.

Az extrák ráadásul ezzel még nem érnek véget, hiszen a készüléken dedikált gombot kapott a Google Assistant, illetve a bekapcsológomb egy speciális LED-es fényforrás is egyben, ami eltérő villanásokkal tudatja számunkra, hogy milyen értesítéseink érkeztek, hogy akkor is képben legyünk, ha a telefonunk mondjuk egy megbeszélésen vagy bármilyen más szituációban képernyővel lefelé pihen az asztalon.

Bár ennél a modellnél is csak egyetlen kamera van a hátlapon, a Nokia 1 Plusnál jobb képek készíthetők vele, hiszen itt már mesterséges intelligencia is figyel arra, hogy a lehető legjobb fotókat kapjuk végeredményként. A Nokia 3.2 ára ugyanakkor még mindig nem vészes, hiszen az 2 GB-os verzió ára mindössze 139 dollár, Magyarországon pedig 49 900 forintért lehet majd hozzájutni.

NOKIA 3.2 SPECIFIKÁCIÓK Kijelző: 6.26″ HD+

Chipset: Qualcomm Snapdragon 429

Memória: 2/3 GB

Tárhely: 16/32 GB

Hátlapi kamera: 13 MP

Előlapi kamera: 5 MP

Akkumulátor: 4000 mAh

Operációs rendszer: Android 9 Pie

Ára: 49 900 Ft

NOKIA 4.2

A Nokia 4.2 első blikkre, vagyis az előlapot tekintve nem nagyon különbözik a 3.2-től, és bár ez is egy belépő modell, de egyes specifikációit illetően már a középkategória alja felé kacsintgat. 5.71 hüvelykes HD+ hüvelykes képernyő, Qualcomm Snapdragon 439 processzor, 2/3 GB RAM, 16/32 GB hátértár, amik ebben az esetben is egy Android 9 Pie operációs rendszert szolgálnak ki. Az előlapon itt is egy csepp alakú szenzorszigetben foglal helyet a 8 megapixeles előlapi kamera, de hátul az ujjlenyomat-olvasó mellett már két szenzort találunk,

méghozzá egy 13 megapixeles és egy 2 megapixeles variánst.

Ezen a modellen is helyet kapott a dedikált Google Assistant gomb, illetve a Nokia 3.2-nél említett LED-es bekapcsológomb, és további plusz, hogy a frissen bemutatott olcsóbb modellek közül a Nokia 4.2 néz ki a legjobban, köszönhetően az elegáns és letisztult hátlapnak, ami a púdert idéző színben néz ki a legjobban – van egy olyan gyanúnk, hogy ez a variáns sok hölgy figyelmét fogja felkelteni.

Ugyanakkor az ár itt sem vészes: a nemzetközi piacon a 2 GB-os verzió 169 dollárért kerülnek majd forgalomba, Magyarországon pedig 69 900 forintot kell majd értük fizetni, ami még mindig egészen korrekt összeg, főleg egy ilyen egész jól felszerelt és kifejezetten csinos készülékért.

NOKIA 4.2 SPECIFIKÁCIÓK Kijelző: 5.71" HD+

Chipset: Qualcomm Snapdragon 439

Memória: 2/3 GB

Tárhely: 16/32 GB

Hátlapi kamerák: 13 + 2 MP

Előlapi kamera: 8 MP

Akkumulátor: 3000 mAh

Operációs rendszer: Android 9 Pie

Ára: 69 900 Ft

Külön jó hír továbbá az érdeklődők számára, hogy hazánkban minden androidos Nokia okostelefonra háztól-házig prémium garancia vonatkozik: nemcsak a hamarosan érkező Nokia 9 Pureview-ra, hanem a most felsorolt belépő szintű modellekre is. Ha bármilyen probléma adódik, csak be kell jelenteni a hivatalos weboldal szerviz és javítás menüpontjánál, majd a készüléket díjmentesen elviszi a DHL futárszolgálat, és a mobil ugyanilyen módon jut vissza a tulajdonosához a szervizt követően.