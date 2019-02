Ilyen agyafúrt módon még nem trükköztek ki házi feladatot

Már nem sok választ el minket attól, hogy az iskolások szájából az „egy kutya megette a házi feladatomat” helyett az „egy robot írta meg a házi feladatomat” szöveget halljuk. Egy kínai helyi lap számolt be arról a történetről, hogy egy 15 éves lány 800 jüant (kb. 33 ezer forint) költött arra a zsebpénzéből, hogy egy kézírást utánzó robotot vásároljon magának az interneten.

Az eszközbe nem azért ruházott be, mert nagyon menőnek találja a masinákat, hanem mert így szerette volna felgyorsítani a házi feladatának letudását. Kínában elterjedtnek számít, hogy a kínai írást és karaktereket úgy gyakoroltatják a gyerekekkel, hogy szótárakból kell lemásolniuk szavakat a füzetükbe tollal.

A South China Morning Post beszámolója szerint az édesanya akkor bukkant rá a fémkerethez rögzített, tollal felszerelt robotkarra, amikor takarította a lánya szobáját, és büntetésként azt rögtön szét is zúzta. Elmondása szerint már előtte is gyanús volt számára, hogy a gyereke túl hamar végzett a gyakorlatokkal az ünnepek alatt. A kínai közösségi oldalakon többen is védelmükbe vették a lányt, és hamar felbukkantak a linkek is a LinkTech nevű cég szoftverrel vezérelhető, egyedi kézírást utánozni képes gépéhez, ami egyébként Aliexpressen is fellelhető.

A történet nyilvánosságra kerülése után a LichTech egyik viszonteladója szerint nagy mértékben megnőtt az érdeklődés az eszköz iránt, ami talán nem is olyan meglepő.