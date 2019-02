Sosem találja ki, mi van a NASA űrfotóján

A NASA korábban a Hold túloldalán robogó kínai rover leszállási helyéről csinált csak fotót, most viszont sikerült magát a Csange-4-et és a hozzá tartozó Jáde Nyúl 2 rovert is lefényképezni. Persze valószínűleg ez még nem fogja meggyőzni az összeesküvés-hívőket, és továbbra is sokan úgy gondolják, hogy sem az USA, sem Kína nem szállt le a Holdra - ennek ellenére a kínaiaknak fontos lehet, hogy most már fotós bizonyítékuk is van arról, hogy az eszközeik megvannak az égitest felszínén.