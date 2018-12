Idén az járt igazán jól, aki konzolon játszik

Bár 2018 egyáltalán nem volt egy bombasztikus év a videojátékok piacán, de ez koránt sem jelenti azt, hogy nem jelentek meg kiváló programok. Olyannyira nem igaz ez, hogy idén jó pár olyan alkotás került a boltok polcaira, amikről még évekig fogunk beszélni. Mi az alábbi öt játékot tartottuk az elmúlt 12 hónap legjobbjának, ami egyben azt is jelenti, hogy idén azok jártak igazán jól, akik konzolon játszanak, ugyanis a listánkon szereplő címekből mindössze kettő érhető el PC-re.

5. Assassin’s Creed Odyssey

Négy évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy az új Assassin’s Creed-játék felkerüljön egy év végi toplistára. A Ubisoft orvgyilkosos játéksorozatának olyan epizódjai, mint a Unity vagy a Syndicate csak halvány másolatai voltak a jól sikerült elődöknek, és 2015 tájékán még bőven úgy tűnt, hogy a rendre unalomba fulladó részek szépen a sírba viszik az egész szériát. Aztán jött egy év szünet, és a 2017-es, Egyiptomban játszódó Origins megmutatta, hogy

egyáltalán nincs még minden veszve.

Idén pedig megkaptuk az ókori Görögországba kalauzoló Assassin’s Creed Odyssey-t, ami messze nem hibátlan játék, de így is a sorozat egyik legjobb darabja, ami annak ellenére is élvezetes, hogy bizonyos tekintetben már sok köze nincs az eredeti orvgyilkosos koncepcióhoz. A bejárható világ viszont hatalmas, a sztori érdekes, a környezet változatos és gyönyörű, visszatért a hajózás, a harc kihívást nyújt, ráadásul annyi a teendő, hogy egyáltalán nem túlzás 100 órán túlnyúló szórakozásról beszélni.

Platformok: PC, PlayStation 4, Xbox One

4. Dragon Ball FighterZ

Aki a kilencvenes években volt tinédzser, az biztos emlékszik a Dragon Ball Z animációs szériára, és arra a sokkra is, mikor az RTL Klub levette a műsoráról a sokak által kedvelt rajzfilmet. Nekik is szól az idén tavasszal megjelent Dragon Ball FighterZ, ami ugyan egy meglehetősen összetett verekedős játék, de még

azokat is szórakoztathatja, akik amúgy nem lelkesednek a műfajért.

A játék ugyanúgy néz ki, mint annak idején a legendás sorozat, kapunk egy nem túl okos, de egyedi, és alapvetően szórakoztató történetet, nem mellesleg látványos csatákat vívhatunk a kedvenceinkkel. Látványos alatt pedig azt kell érteni, hogy durva és szemkápráztató támadásokat hajthatunk végre, repülnek az energianyalábok, eget rengető pofonok csattannak, és rendre felcsendül a kamehameha! A bunyó azok számára is élvezhető, akik először ülnek ilyen program elé, ugyanakkor kihívások tekintetében a veteránok is megtalálhatják a számításaikat, főleg, ha kimerészkednek az online arénákba.

Platformok: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

3. Red Dead Redemption II

Ha a GTA-szériával elhíresült Rockstar Games kiad egy játékot, azt mindig hatalmas érdeklődés övezi, és nem volt ez másképp a novemberben megjelent Red Dead Redemption II esetében sem. A vadnyugati kaland ugyanakkor a figyelem minden egyes morzsáját megérdemli, lévén olyan mestermű a nyitott világú akciójátékok körében, amihez foghatót évtizedenként egyszer, ha láthatunk. Forradalmi újdonságokat ugyan nem találunk benne, de az kétségtelen, hogy ennyire kidolgozott,

ilyen részletes és hangulatos program most nincs másik a piacon.

Az alkotók a sztorit illetően ugyan most sem tudták pontosan, hogy hol a határ, így a történet végét elérni egy picit kimerítő (még lelkileg is), ugyanakkor a szabadon kóricálva elérhető feladatok, váratlan helyzetek, és mindenféle tevékenységek (vadászat, pecázás, fejvadászkodás, kihívások teljesítése stb.) bőven képesek palástolni a játék ezen gyenge pontját. És akkor a multiplayer lehetőségekről még nem is beszéltünk, amik a GTA V-höz hasonlóan évekig a képernyők elé fogják szögezni a játékosokat.

Platformok: Playstation 4, Xbox One

2. God of War

A God of War-trilógia a harmadik résszel ugyan lezárulni látszott 2010-ben, de a jogokat birtokló Sony nem akart lemondani a PlayStation egyik legsikeresebb játéksorozatáról, így a God of War III után még előálltak az előzménynek tekinthető God of War: Ascensionnel, majd egy nagy levegőt véve úgy döntöttek, hogy a Santa Monica Studios-szal közösen folytatják a kopasz Kratos kalandját. A 2018-as God of War öt éven keresztül készült, de megérte várni rá, hiszen egy olyan játék született,

amiért simán megéri beruházni egy PlayStation 4 konzolra.

Ami a játékot kiemeli az idei felhozatalból, hogy nem egy szimpla folytatás, hanem egy újjászületés. Nemcsak a görög mitológia váltott skandinávra, de a játékmechanika is gyökeresen átalakult: a hangsúly persze még mindig az akción van, de a felső nézetes látványt egy sokkal nagyobb beleélést biztosító harmadik személyű kamerára cserélték, a teljesen lineáris játékmenetet pedig leváltotta egy sokkal szabadabb világ, ami a központi sztori mellett rengeteg lehetőséget és meglepetést tartogat. És nem szabad elfeledkezni a történetről sem, ami a váratlan fordulatok mellett olyan karakterfejlődést mutat mind Kratos, mind a fia, Atreus részéről, amire csak nagyon kevés videojátékban volt eddig példa.

Platform: PlayStation 4

1. Marvel’s Spider-Man

Idén a konzolosok kapták a legjobb játékokat, azon belül is a PS4 tulajdonosok, ugyanis a Marvel’s Spider-Man szintén csak erre a platformra érhető el. Belekötni nehéz, hiszen egy minden részletében lenyűgöző programról beszélünk, ami a játékmenet, a történet és a karakterek szempontjából is a maximumot nyújtja. Utóbbi nagyon fontos, hiszen Pókember a világ egyik legkedveltebb szuperhőse, és a korábban rengetegszer pocsékolták el a karaktert közepesnek is csak jóindulattal nevezhető akciójátékokra.

Ezzel szemben a Marvel’s Spider-Man érti a hősét,

nemcsak a szuperhőst látja benne, de a maszk mögött megbújó Peter Parkert is, aki legalább olyan fontos része a cselekménynek, mint a maszkos alteregója. Arról nem is beszélve, hogy mellette May néni, Mary Jane Watson és Miles Morales is fontos tényezők, és a lenyűgöző New York, az eszméletlenül látványos akciók és a hálóhintázás mellett olyan történetet kapunk, ami képes könnyeket csalni az ember szemébe. A kaliforniai Insomniac Games munkája éppen ezért nemcsak a legjobb pókemberes játék, ami valaha készült, de egyben 2018 legjobb videojátéka, amit mindenkinek érdemes kipróbálnia.

Platform: PlayStation 4

Nyitó illusztráció: Besenyei Violetta / 24.hu