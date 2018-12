A NASA kitalálta, hogy kéne megmenteni az űrben ragadt Vasembert

Végre megjelent a Bosszúállók 4: Végjáték előzetese, és annak ellenére, hogy nagyjából semmi nem derül ki belőle, az azért kiderül, hogy Tony Starknak nagyon nem áll jól a szénája: élelem és víz nélkül sodródik a világűrben, hamarosan az oxigénje is elfogy, ezért Vasember sisakja segítségével rögzíti a búcsúvideóját Pepper Pottsnak.

Nem csoda, hogy a rajongók a témában legideálisabb szakértőhöz fordultak: Twitteren megrohamozták a NASA-t, hogy segítsen Starkon, és lássa el a Bosszúállókat hasznos tanácsokkal. Bár az űrügynökségnek nem állt rendelkezésére túl sok információ, azért megtették, amit lehetett, és egy rövid Tweetben felvázolták a legjobb lehetőségeket:

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq

— NASA (@NASA) 2018. december 9.