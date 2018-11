Ezt a csodát látja a NASA új szondája a Marson

A NASA kutatói megnyugodhatnak: az InSight rendben leszállt a Marsra, és most már a szolárpaneljeit is kinyitotta a megfelelő szögben, úgyhogy működik is. A szerkezet már tegnap készített egy homályos fotót a marsi tájról, de máig kellett várni, hogy letakarítsa a portól és a kosztól az objektívét, és normális képet tudjon készíteni arról, mit is lát pontosan.

Az InSight magyar idő szerint tegnap este 9-kor szállt le a Mars Elysium Planitia nevű területére, nem messze attól a helytől, ahová a Curiosityt is levezényelték hat évvel ezelőtt. A leszállás után még ötórányi izgalom következett a NASA csapatának, mert nem volt biztos, hogy az eszköz képes lesz megfelelő szögben kinyitni a szolárpaneljeit, most már viszont biztos, hogy az egyenként 2,2 méter széles alkatrészek jó helyen vannak, és töltik az InSightot.

Az eszköz Marsra juttatása egyáltalán nem volt gyaloggalopp, amit az is szépen mutat, hogy a vörös bolygó felszínére küldött landerek mindössze 40 százaléka érte el azt sikeresen, ráadásul egyelőre egyedül csak az Egyesült Államok egységeinek sikerült a bravúr.

Az InSight mindössze hat és fél perc alatt lezavarta a leszállást, annak ellenére, hogy nagyon kockázatos és nehéz vállalkozásról beszélünk: a marsi atmoszféra ugyanis olyan vékony, hogy nagyon minimálisan lassítja csak le a másodpercenként 5,5 kilométeres sebességgel haladó egységet, a kutatóknak ráadásul nagyon pontosan kellett kiszámítaniuk, milyen szögben lépjenek be a légkörbe, különben az eszköz eléghetett volna, vagy lepattanhatott volna az egyik sűrűbb légrétegről. Éppen ezért az InSight vastagabb hőpajzsot kapott, ezzel előre lépett be az atmoszférába, ahol 1600 Celsius-fokra forrósodott, majd ejtőernyője és apró fékezőrakétái segítségével lassította le magát.