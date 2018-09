Ide menekülünk, hogy ne kelljen beszélgetnünk senkivel

A hálózatra csatlakoztatott eszközök egyre nélkülözhetetlenebbé válnak az emberek közötti kapcsolattartásban, ugyanakkor sokak számára fontos védőhálót is jelentenek különböző társasági helyzetekben, amikor nem akarnak másokkal beszélgetni. Ezt a viselkedésbeli tendenciát a Kaspersky Lab közelmúltbéli felmérése is igazolta, miután a megkérdezettek háromnegyede (75%-a) elismerte: ha nem akar valakivel beszélgetni, inkább elfoglaltnak tetteti magát készülékét használva; ez is jól mutatja, hogy milyen fontos minden körülmények között biztosítani a netre csatlakoztatott eszközök védelmét.

Képzelje csak el, megérkezik egy bárba és partnerére vár. A bár tele van, az emberek beszélgetnek ön körül. Mit tesz ekkor? Beszélgetésbe elegyedik egy ismeretlennel? Előveszi a telefonját a zsebéből vagy a táskájából, hogy elfoglalja magát, amíg a partnere megérkezik? Miért is beszélgetne az emberekkel, vagy egyáltalán minek teremtene szemkontaktust valakivel, ha ehelyett a netre csatlakoztatott készülékét is bámulhatja? A TELEFONUNK MÖGÉ MENEKÜLÜNK Az igazság az, hogy kütyüjeink használatával sokkal könnyebben el tudjuk kerülni a csevegést vagy akár azt, hogy udvariasak legyünk a körülöttünk lévőkkel; egy új Kaspersky Lab kutatás is arra a megállapításra jutott, hogy az emberek 72%-a a kütyüjét veszi kézbe, ha nem tudja, mit tegyen egy társasági helyzetben. Az emberek akkor is a készülékeik mögé bújnak, ha éppen nem akarnak elfoglaltnak látszani vagy nem próbálják meg elkerülni valakinek a tekintetét. 46%-uk úgy nyilatkozott, hogy minden nap használja az eszközét arra, hogy valahogy elüsse az időt, 44%-uk pedig szórakozás céljára használja napi szinten. A készülékek azonban nem pusztán szórakoztató eszközök, hanem mentőövet is jelentenek azok számára, akik inkább nem társalognának egy másik emberrel a mindennapokban felmerülő alapvető feladatok és teendők intézésekor. Az emberek csaknem harmada (31%-a) szívesebben intéz bizonyos dolgokat – például rendel taxit vagy keres útvonalat egy bizonyos helyre való eljutáshoz – egy weboldalon vagy egy alkalmazáson keresztül, mert ezt könnyebbnek találja, mint egy másik emberrel való beszélgetést. Akár a közvetlen kapcsolat elkerülésében, akár egy űr kitöltésében segítenek nekünk a mindennapokban, a készülékeinktől való folyamatos függésünknek köszönhetően már-már bepánikolunk, ha valamiért mégsem tudjuk őket használni. Az emberek harmada (34%-a) aggódik amiatt, hogy nem tudja lekötni magát, ha nem áll a rendelkezésére egy netre csatlakoztatott készülék. Sőt, 12%-uk még amiatt is aggódik, hogy nem tudja majd elfoglaltnak tettetni magát, ha a készüléke nem működik. KOMOLYAN FÜGGÜNK, ÉS ÉSZRE SEM VESSZÜK Dmitry Aleshin, a Kaspersky Lab termékmarketingért felelős alelnöke szerint: „A netre csatlakoztatott eszközöktől való függésünk többféle módon hat ránk, mint ahogy azt valaha is képzeltük. Kétség sem férhet hozzá, hogy a netre csatlakozva élvezhetjük a modernkori élet megkönnyítette szabadságot, ráadásul a készülékeknek életbevágóan fontos szerepük van abban is, hogy átsegítsék az embereket a különböző, egyesek számára nehézségeket okozó társasági helyzeteken. Mindegy, hogy a hálózatra csatlakozást mihez használjuk „mankóként”, elengedhetetlenül fontos gondoskodni arról, hogy a készülék egyrészt online állapotban legyen, másrészt mindig elérhető legyen, amikor a legnagyobb szükségünk van rá.” Annak érdekében, hogy a mentőövként funkcionáló készülékünk mindig a rendelkezésünkre álljon, és mindig kiváló állapotban tegye azt – legyen szó bármilyen okról vagy helyzetről –, a Kaspersky Security Cloud segít a hálózati kapcsolat biztonságossá tételében: Szeretném használni a készülékemet, miközben a barátomra várok. Biztonságos-e, ha a bár Wi-Fi-jére csatlakozom? A Kaspersky Security Cloud védelmet nyújt az eszközöknek a hálózati fenyegetések ellen még akkor is, ha a felhasználónak nem biztonságos nyilvános Wi-Fi hotspotokon kell a készülékét használnia. Ez annak köszönhető, hogy az adatátvitel egy titkosított csatornán keresztül történik a személyes adatok biztonságban tartása érdekében, így a felhasználók készülékei mindenfajta kapcsolat esetén védelmet élveznek. Jaj, ne! Unatkozom, de mindjárt lemerül a telefonom! Mit fogok így csinálni? A felhasználók nyomon követhetik az akkumulátor töltöttségi szintjét a Kaspersky Security Cloud kezelőfelületén, ahol egy visszaszámláló mutatja, hogy hány perc van még hátra a készülék lemerüléséig. Emellett hordozható tápegységek széles köre is rendelkezésre áll az eszköz akkumulátorának menet közbeni feltöltéséhez. Elvesztettem a telefonom! Mivel fogom így elfoglalni magam? Ha megtörténne az elképzelhetetlen, és elvesztené vagy ellopnák a telefonját, a Kaspersky Security Cloud segítségével követheti és megvédheti készülékét az adatsérülésektől, így teljes nyugalomban érezheti magát. A távoli zárolási és helymeghatározási funkciók biztosítják, hogy készüléke biztonságban maradjon mindaddig, amíg újra a kezében nem foghatja.

