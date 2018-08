Órák alatt rémálommá vált egy ártatlan napraforgós ötlet

Az Instagram napjaink egyik legnépszerűbb alkalmazása, ahová emberek milliói töltik fel a képeiket. Ahogy mindenhol, itt is vannak népszerű trendek, amit sokan szeretnének meglovagolni: ami itthon a lila levendulamező, az máshol a citromsárga napraforgók tömkelege, és egy kanadai család úgy gondolta, hogy némi extra hasznot húznak a farmjukon termő látványos haszonnövényből.

Bogle-ék már három évvel ezelőtt meglátták a lehetőséget a tökéletes fotós terepre vágyó Instagram-mániások becserkészésében, és 7,5 dollárért cserébe megengedték, hogy bárki fotókat készítsen a földjükön, a rengeteg napraforgó között. A meghirdetett lehetőség után néhány száz érdeklődő érkezett, ami még kezelhető volt, és elég pluszt pénzt hozott a családnak – idén viszont elszabadult a pokol.

A família ezúttal is meghirdette a lehetőséget, készültek is az eseményre: személyzetet fogadtak, sőt még mobilvécéket is állítottak a 300 autó befogadására képes „pakolójuk” mellé. Egészen július 28-ig nem is volt semmi gond, aztán egy napraforgós kép akkora népszerűségre tett szert az Instagramon, hogy

már hajlani hatkor emberek kezdték elözönleni a farmot.

Az esetről tudósító The Globe and Mail cikke szerint a helyzet szinte órák alatt kezelhetetlenné vált, szó szerint emberek ezrei lepték el Bogle Seeds napraforgóföldjeit, hogy képet készítsenek a végtelennek tűnő növénytengerben. A családot persze megrémítette a felfoghatatlan embertömeg, de amikor próbáltak gátat vetni az elharapódzó helyzetnek, már tehetetlenek voltak: az emberek külön kérésre sem hagyták el a farmot, volt, aki bunyóval fenyegetett, mikor távozásra akarták bírni.

Pár óra elteltével olyan tömeg gyűlt össze, hogy elkezdték letaposni a napraforgót, kilométer hosszan álltak a különböző járművek a gazdasághoz vezető úton, és végül a rendőrségnek kellett intézkednie, hogy véget érjen a fotósok inváziója: a hivatalos szervek szerint nagyjából 7000 járművet számláltak meg a környéken, amik csak azért érkeztek, hogy az utasok a napraforgók között fényképezkedhessenek – és gondoljunk csak bele, járművenként biztos, nem csak egy ember érkezett a helyszínre.

A káoszt végül sikerült felszámolni,

bár a család aludni sem tudott aznap. Az eset óta a farm körül mindenhol táblák jelzik, hogy tilos belépni, a Bogle família pedig egy életre megtanulta, hogy a vírusként terjedő Instagram-bejegyzések korában kétszer is meg kell gondolni, hogy miből akar egy kis plusz pénzt csinálni az ember.