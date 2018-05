Shane Tusup nem is törölte Katinka Facebook oldalát

Hosszú Katinka félmilliónál is több követővel rendelkező Facebook oldala jelenleg elérhetetlen, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy törölték is. Habár az úszónő egy Instagram bejegyzésben jelentette be, hogy Shane Tusup törölte az oldalt, a Facebook pont elég kapaszkodót nyújt, hogy kijelenthessük,

valójában nem erről van szó.

Egy Facebook oldal törlése hosszú folyamat, nem lehet pusztán pár kattintással, pár másodperc alatt elvégezni: 14 nap haladékot ad a rendszer, hogy meggondolhassuk magunkat, ráadásul a törlés folyamatáról minden admin e-mailben értesül, és mivel Katinka is kezelte az oldalát, tudnia kellett volna, hogy Tusup mire készül. Egy oldalt ráadásul nemcsak törölni, de elrejteni is lehet, amit annyit tesz, hogy láthatatlanná válik az átlag felhasználók számára.

Katinka férje valószínűleg ezt az utóbbi megoldást alkalmazta, és ezt erősíti meg az a tény is, hogy a Facebook egészen különböző értesítéseket ad a törölt és elrejtett oldalak esetében.

Ha egy oldalt végleg töröltek, akkor a felhasználóknak a “nem áll rendelkezésre” vagy a “lehet, hogy eltávolításra került” üzenet szokott megjelenni, míg az ideiglenesen elrejtett oldalaknál a “jelenleg nem áll rendelkezésre” felirat fogadja a látogatókat. Ez a helyzet jelen esetben is (a lenti kép bal felén látható üzenet Katinka Facebook oldalára érkezve fogadott minket), tehát az oldalt – egyelőre – nem törölték, csak szimplán láthatatlan a felhasználók számára.

A Facebookos ügy a Hosszú Katinka/Shane Tusup páros hónapok óta húzódó nyilvános kálváriájának része, ami az elmúlt egy napban kapott ismét lángra: először azt tudhattuk meg, hogy megpróbálták ugyan ismét együtt, de nem megy, egy olvasónk szúrta ki, hogy Hosszú Facebook-oldala nem elérhető, majd robbant a bomba, Tusup ugyanis kiteregette a családi szennyest egy közleményben, amiben leírja, hogy Katinka megcsalta az edzőpartnerével, Dudás Dániellel.

A közismerten indulatos Tusup már az edzői levelével is bizonyította, hogy meglehetősen nehezen kezeli a közte és Hosszú Katinka között kialakult helyzetet, és valószínűleg a Facebook oldal elérhetetlenné tétele is az elégtétel része, sőt azt sem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy az edző a saját érdekeinek érvényesítésére kívánja használni a jelentős rajongói bázissal rendelkező oldalt.

Katinka instagramos bejegyzése, illetve az, hogy a felület tegnap óta nem lett visszaállítva nyilvánosra, jó eséllyel arra utal, hogy Tusup egész egyszerűen megvonta az admin jogokat a feleségétől.