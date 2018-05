Először szólal meg hazánk legnagyobb Microsoft felhőszolgáltatás szállítója (x)

Úgy tűnik, a világ 25. legkedveltebb szoftver márkájának menetelése továbbra is megállíthatatlan: a Microsoft az elmúlt években nem csak egyre népszerűbb lett, de maga a cég értéke is az egekben van. Ez leginkább a vállalat úgynevezett „Cloud First” stratégiájának köszönhető. Ennek kapcsán kérdeztük Mészáros Lászlót, a vállalat felhőalapú termékeinek legnagyobb hazai szolgáltatás szállítója, a Kvazar.cloud Kft . ügyvezető igazgatóját.

Nem szoktak nagyon nyilatkozni. Illetve egészen pontosan az elmúlt években egyetlen alkalommal sem szólaltak meg. Mi volt ennek az oka?

Egyszerű a válasz. Tettük a dolgunkat. Minden nap, állhatatosan, kis lépésekkel haladtunk a kitűzött céljaink felé.

Most mégis megszólalnak.

Igen, mi is változunk. Ez pedig sok tekintetben észrevehető. Nem csak az üzleti filozófiánkat, stratégiánkat és teljes arculatunkat újítottuk meg, frissítettük fel, de abban is változás történt, hogy eldöntöttük: még aktívabbak, még kezdeményezőbbek leszünk. Mindezt persze úgy mondom, hogy az alapállításunk továbbra sem változik: ma is azt mondjuk, meggyőződésünk, hogy okos informatikai, üzleti és marketing megoldásokkal minden vállalkozás teljesítménye fejleszthető.

Miben lesz ez a változás észrevehető?

Az első és legfontosabb, hogy ha lehet úgy fogalmazni, még inkább azon leszünk, hogy partnereink és ügyfeleik informatikával kapcsolatos szemléletmódját alakítsuk. Olyan együttműködési formát kínáljunk a számukra, amelyben minden szereplő folyamatosan fejlődik, eredményesebbé és hatékonyabbá válik. Olyan win-win helyzetet szeretnénk teremteni, amiben mindenki megtalálja a számítását egy kölcsönösen sikeres, hosszú távú üzleti együttműködés keretében.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Leginkább azt, hogy mostantól még intenzívebben próbáljuk meg bemutatni azokat az üzleti értéket és előnyöket, amelyek az IT megoldások és szolgáltatások átgondolt felhasználásából származnak. Legyen szó akár egy skálázható, üzletautomatizálást támogató, önkiszolgáló rendszerről vagy egy üzleti intelligenciával megtámogatott CRM megoldásról. Tudnunk kell bemutatnunk mindazt a javulást és hatékonyságnövelést, amelyet ezeknek a megoldásoknak a bevezetése és használata eredményez. Ez nem könnyű feladat, de azt hiszem sikerült három tömör, rövid és egyszerű pontban megfogalmaznunk, hogy mit szeretnénk. Az első, hogy minden feladatunkhoz üzleti szempontból közelítünk. Ez az alap. A második, hogy a figyelmünket maximálisan a partnereinkkel való közös munkára és sikerekre koncentráljuk. Ez azt jelenti, hogy pontosan úgy bánunk velük, ahogy hasonló helyzetben mi is elvárnánk másoktól. Végül, de nem utolsó sorban, hogy állandó tanulással és fejlődéssel felkészült szakértőként támogassuk partnereinket. Talán mindegyik közül ez a legnehezebb.

Értem, de ez akár kudarcokkal is járhat.

Természetesen. Ez azonban elkerülhetetlen része ebben a szektorban a tanulási és tapasztalási folyamatnak. Mi azonban mindig is a vállalkozó kedvünkről és az úttörő szerepünkről voltunk ismertek. Úgy is megfogalmazhatnám, hogy a jobb és jobb eredményekre törekvő mentalitásunk az a hajtóerő, amiért fel merjük vállalni, hogy elsők legyünk egy-egy úton, akár formabontó megoldásokkal írva felül a bevált gyakorlatokat. Főleg azért, mert egyáltalán nem hiszünk az átlagosban. Nem hiszünk a mindenki által megcsinálhatóban. Abban hiszünk, hogy amit a Kvazar.cloud kínál az izgalmas, egyedi és másolhatatlan.

Mindez milyen változásokkal jár a hétköznapokban az ügyfelek számára?

Az ügyfelek okosabbak, mint valaha. Tudjuk, hogy sem a B2B, sem a B2C szegmensben dolgozók nem szeretik, ha marketing célpontként kezelik őket. Megtanultuk, hogy az ügyfeleink nem akarnak olyan céggel együttműködni, amelynek egyedüli célja az értékesítés. Egy másik emberhez akarnak kapcsolódni, valakihez, aki megérti őket, és szem előtt tartja az érdekeiket. Akivel közös az értékrendjük. Az ügyfelek megérzik, ha egy cég tényleg törődik velük és valódi, magas színvonalú ügyfélkiszolgálásban részesíti őket. Olyanban, amiben máshol nem volt részük.

Tudna erre egy példát mondani?

Talán a legegyszerűbb, ha a felhőszolgáltatások esetét tekintjük. Alig egy éve év még mindenki arról beszélt, hogy milyen nagy kihívás a cégek számára a megfelelő felhőszolgáltató beazonosítása és megtalálása, de ma már azt látjuk, hogy a felhő technológia sikeresen kitört az IT világ szűk kereteiből és mára a legtöbb vállalat digitális, szervezeti stratégiai alapjává vált. Sőt olyan változásokat is látunk, amelyeket joggal értékelhetünk áttörésként. Tapasztalatunk szerint ugyanis gyors módon növekszik a felhőszolgáltatásoknak egyre tágabb teret adó vállalatvezetők száma és egyre többen értik meg, hogy azok a vállalatok, amelyeknek nincs jelen az informatikai eszköztárában a felhőmegoldás, nagy valószínűséggel hátrányba kerülnek az kiszervezett tevékenységek kapcsán, vagy más rugalmas munkavégzési módok lehetőségeinek terén.