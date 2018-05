Futni indultam, de időutazás lett belőle

Itt a jó idő, nyakunkon a strandszezon, így rengetegen veszik rá magukat az edzésre, amihez manapság jól jöhet egy olyan kiegészítő, ami akár telefon nélkül is képes nyomon követni a teljesítményünket. Mi kipróbáltunk egyet, de a Mio MiVia Run 350 futóórát nehéz jó szívvel ajánlani bárkinek.

A MiVia Run 350 elsőre kifejezetten ígéretes eszköznek tűnt: saját GPS chip, beépített optikai pulzusmérő, automatikus testmozgás felismerés, vízálló kivitelezés, személyi edző és teljesítményalapú edzésterv, mindez Bluetooth 4.0 és egy okostelefonos applikáció kíséretében.

A 24.hu csapat tagjaként én is készülök a május 11-13. között esedékes Ultrabalatonra, így személy szerint pont kapóra jött egy edzésfigyelő kütyü, azonban a kicsomagolást követően hamar kiderült, hogy a jól hangzó funkciók mellé idejétmúlt hardver és meglehetősen körülményes rendszer jár.

VÁGJUNK BELE!

Külsőre a MiVia Run 350 nem egy kifejezetten szép szerkezet, ugyanakkor annyira nem is szörnyű, hogy ne hordtam volna az edzéseken kívül. A narancssárga szíj ugyan jó pár embernek sok(k) lehet, de ez a legkisebb gond, hiszen az alapcsomag tartalmaz egy fekete verziót is, így villámgyorsan visszafogottabbá varázsolható az alapból kissé feltűnő szerkezetet.

Maga a dizán ugyanakkor teljesen hagyományos: az óraház oldalán négy műanyag gomb található (amik sajnos a kínai gagyikat idézik), hátul a pulzusmérő és a töltő csatlakozója a fontos tényező,

elöl pedig egy 1,28 colos monokróm kijelző kapott helyet.

Utóbbi 2018-ban kicsit furcsának tűnhet, de megvannak az előnyei: sötétben és világosban is jól látható, ráadásul keveset fogyaszt, így a 2,5 óra alatt feltölthető aksi akár napokig is képes üzemeltetni az órát. Elsőre tehát nem zavart a színek és az érintőképernyő hiánya, ekkor azonban még nem sejtettem, hogy a kütyü többi része is bőven meghaladott megoldásokkal fog ráncokat varázsolni a homlokomra.

Ahogy említettem, az MiVia Run 350 beépített GPS-el rendelkezik, így a megtett kilométerek és a teljesítményünk követéséhez nem kötelező a telefon, ugyanakkor az adataink pontos nyomon követéséhez, illetve az edzéstervekhez szükséges az iOS-re és Androidra egyaránt elérhető MiVia applikáció, amihez Bluetooth-on keresztül kapcsolódik az óra.

Az első indítás után telepítettem is az alkalmazást, párosítottam a készülékeket, és azonnal jött a szokásos értesítés, hogy már elérhető új firmware az órához. Nosza, rá is böktem a felugró üzenetre,

de ami ekkor következett, arra egyáltalán nem voltam felkészülve.

Jó pár kütyü megfordult már a kezemben, és a szoftverek vezeték nélküli kapcsolaton történő frissítéséhez vagyok szokva, a MiVia viszont egy nem kifejezetten jól eső időutazásra invitált. Az értesítés „lekattintását” követően a rendszer küldött egy linket az e-mail címemre, ami a letölthető frissítésre mutatott. Ekkor kellett a számítógéphez fáradni, letölteni egy .zip fájlt, majd az órát USB-vel rákötni a gépre, és a tömörített csomag tartalmát szépen átmásolni a készülékre. 2018-ban azért ennél lényegesen egyszerűbb és gördülékenyebb megoldásra számít az ember…

MŰKÖDIK, CSAK…

Miután túljutottam a mára meglehetősen mókásnak tetsző frissítési procedúrán, szépen megismerkedtem a menürendszerrel és a szoruló gombokkal, átöltöztem edzősbe, majd kiválasztottam a futás menüpontot és nekiláttam az éles tesztnek egy 6 kilométeres táv belövésével.

Az óra a háttérben alapból méri a lépésszámot és az elégetett kalóriát, ráadásul automatikusan felismeri, ha edzésbe kezdünk, ilyenkor pedig az óralapra a kapcsolódó információk kerülnek ki: az eltelt idő, a megtett táv és a gyorsaság. A kütyü futás közben ugyan a tőle elvárható módon végezte a dolgát, de már ekkor látszott, hogy akadnak olyan apróságok, amin még bőven lenne mit dolgozni a gyártónak:

A Bluetooth-on keresztül szinte minden telefonos értesítés átkerül az órára, de a szövegnek csak egy része látszik, „görgetni” nem lehet őket, a notificationt érintőképernyő híján csak gombnyomással lehet eltüntetni, ami kissé macerás, így végeredményben egyszerűbb és okosabb kikapcsolni az egészet.

A pulzus alapból nem látható a kijelzőn, csak extra gombnyomással hívható elő, és ilyenkor is hosszú másodperceket kell várni, mire megjelenik az érték, ami futás közben szintén zavaró, de a késve érkező adat még normál állapotban is idegesítő.

A GPS futás közben hajlamos elveszteni a jelet (erről értesítést is kapunk), az első alkalommal például az óra 400 méterrel kevesebb távot mért, mint a telefon, amin szintén elindítottam egy másik futóalkalmazást.

Az óra tudja a magyar nyelvet, de okosabb az angol verziónál maradni, mert a képernyőre alkalmanként nem férnek ki a magyar feliratok, ráadásul a nem túl sok szöveg ellenére még a fordításba is bele lehet kötni.

Ami a kapcsolódó alkalmazást illeti, a napközben megmászott emeletek, a lesétált kilométerek és az edzések folyamatosan átkerülnek a telefonra, ahol átlátható grafikonokon jelenik meg minden, így könnyű nyomon követni a teljesítményt és a fejlődést is. A személyi edző és a saját képességeinket figyelembe vevő edzésterv kalkulátor szintén hasznos kiegészítések, főleg ha motivációra és egyenletes fejlődésre vágyunk, ugyanakkor a MiVia Run 350 még ennek fényében sem ideális vétel.

ENNYIÉRT NEM

Ez a futóóra nem a legmodernebb darab, a szoftvernek vannak idegesítő részei, hardver tekintetében sem erős a kütyü, de ettől függetlenül elvégzi a feladatát, és a bosszantó apróságokhoz is hozzá lehet szokni. Viszont így sem tudom jó szívvel ajánlani senkinek, mert jelenleg 56 000 forinttól lehet hozzájutni, és

ennyi pénzt ez a kütyü egész egyszerűen nem ér.

Ha a pulzusmérést nem számítom, akkor a fizetős futóalkalmazások nagyjából ugyanazt biztosítják, mint a MiVia Run 350, de ha valaki ragaszkodik egy külön eszköz használatához aktivitásmérésre, az ennyiből jóval modernebb, kényelmesebb és többet tudó konkurenciát talál, olcsóbban pedig jó pár olyan eszközt, ami nagyjából ugyanazt kínálja, mint a futóóra, ráadásul PC-re sem lesz szükség a frissítésükhöz.