Soha nem volt még ilyen szép a vadnyugat

Egy igazi legenda is visszatér a Red Dead Redemption 2-ben

Ősszel kerül a boltokba az idei év egyik legjobban várt játéka, a Red Dead Redemption 2, amiből a napokban adott ki egy meglehetősen hangulatos előzetest a fejlesztő Rockstar Games. A játék 1899-be repíti vissza a játékost, az igazi vadnyugat utolsó napjaiba, a feladatunk pedig az lesz, hogy az éppen menekülőben lévő Van der Linde banda egyik tagja, Arthur Morgan felett vegyük át az irányítást.

A Red Dead Redemption 2 az elődjéhez hasonlóan egy nyitott világú akciójáték lesz, ezúttal multiplayer résszel is megspékelve, és a frissen kiadott trailer mellett képernyőmentéseket is közszemlére bocsátott a Rockstar Games, bizonyítva, hogy mindent lepipáló grafikával érkezik a játék, olyan szépen mutatva be a vadnyugatot, ahogy monitoron és tévén korábban sosem láthattuk.

A vadnyugatos program október 26-án jelenik meg PS4-re és Xbox One-ra, a PC-seknek viszont rossz hírünk van, hiszen jó eséllyel ez a játék ugyanúgy nem fog megjelenni hagyományos számítógépekre, ahogy annak idején a Red Dead Redemption sem.