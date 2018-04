Íme a nő, aki munkaként szexbabát tesztel

Napjaink egyre népszerűbb és egyre fejlettebb szexrobotjairól már írtunk korábban, nemcsak a nőket formázó, de a férfit imitáló verziókról is, viszont arról még sosem esett szó, hogy vannak emberek, akiknek az a munkája, hogy ilyen eszközöket tesztelnek.

Közéjük tartozik Venus O’Hara is, aki az elmúlt öt évben 400-nál is több szexjátékszert próbált ki, hogy aztán a tapasztalatait megossza másokkal, és ezúttal a BBC 3 sorozata, a Sex Robots and Us felkérésére vállalta el, hogy letesztel egy férfi szexbabát, aztán elmondja a véleményét az eszközről.

A tesztmodellt a BBC biztosította Venus számára: a stáb megjelent a nő lakásán, a papírkoporsóra emlékeztető csomagolásból kiszedték a kifejezetten súlyos baba alkatrészeit, segítettek összerakni, majd a filmesek egyedül hagyták a hivatásos tesztert az új játékszerével.

O’Hara beszámolója szerint a szexbaba nemi szerve cserélhető, és ő le is váltotta az eredeti modell számára túl nagy műpéniszét egy korábban már nagyszerűen bevált verzióra, illetve azt is fontosnak érezte kiemelni, hogy a szexjátékszer szépen kidolgozott részeit, például a fenekét paskolva pont olyan hangok keletkeztek, mintha egy élő ember bőrén csattantak volna a pofonok.

Venus persze nem elégedett meg ennyivel, a babát a kanapén elhelyezve akcióba lendült, azonban a szilikonból készült partner ölében „elhelyezkedve” olyan érzése támadt, mintha egy olyan fickóval szexelne, akinek egyáltalán nem jön be. Az aktus nem is a tervek szerint alakult, így O’Hara végül elővett egy csiklóizgatásra bevált korábbi eszközt, és a babán lovagolva végül így sikerült elérnie az orgazmust.

A teszt végeztével a stáb visszatért a lakásba, Venus pedig készségesen elmesélte a tapasztalatait, amiben kitért arra, hogy a szexbabák még jó ideig nem fogják kiváltani a férfiakat, sőt egyelőre még arra sem képesek, hogy egy jobban sikerült vibrátor kiváltsanak.