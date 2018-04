Ennek a hírnek nagyon fog örülni, ha gmailes

A Google bejelentette, hogy az elkövetkező hetekben új külsőt húznak a Gmail levelezőre. A friss designt az asztali böngészős verzióban lehet majd látni, és jobban hasonlít majd a mobilapp kezelőfelületére.

A The Verge képernyőmentéseket is szerzett, amelyek alapján elmondható, hogy a Google most is törekedett arra, hogy a Material Design formanyelv meghatározó vonásait kövessék. A kezelőfelület nagy újdonsága egy oldalsáv lesz, amin helyet kaphat naptár, jegyzetelő app, vagy bizonyos e-mailek elvégzendő teendőkkel. Valószínűleg utóbbi a leghasznosabb újdonság, mert átláthatóbb teszi a meetingeket, miközben épp levelet írunk.

A keresőcég emellett azt is közölte, hogy weben is bevezetik a Smart Reply, azaz az intelligens válaszküldés funkciót, ami eddig csak mobilappban működött. Megkapja a némító funkciót is, amivel bizonyos időszakra átmenetileg törölhetünk leveleket a fiókunkból.

Mivel a Google I/O fejlesztői konferenciája május nyolcadikán lesz, vélhetően akkor mutatják be az új dizájnt a többi fejlesztéssel együtt.