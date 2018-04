AIMotive: az Uber-baleset ellenére hasznosak az önvezető autók

Az önvezető autókkal kapcsolatos aggodalmak azóta felfokozottabbak, hogy nemrég az Uber által tesztelt egyik Volvo önvezető autó elütött egy gyalogost, aki belehalt sérüléseibe. Ez volt az első olyan alkalom, hogy önjáró ölt embert, az ügy egyébként megegyezéssel zárult, de a szakértők még vizsgálják, hogy ki és mi volt pontosan hibás.

Az idei Smart konferencia egyik kiemelt témája volt a mesterséges intelligencia, azon belül is az önvezető autók. Takács Árpád, a magyar AIMotive szakmai kommunikációs vezetője arról beszélt negyedórás előadásában, hogy milyen előnyökkel járnak az önvezetők, amiktől – szerinte – egyáltalán nem kell félnünk.

Az önjáró autókban használt vezetéstámogató rendszereknek több szintjét lehet megkülönböztetni, van amikor csak a kormányt és a pedálokat tudja kezelni az autó, az ideális, köznyelvben használt önjáróság pedig a 4-5. szinten valósul meg, amikor a sofőrnek már egyáltalán nem kell figyelnie az útra. Az ötödik szinten már magától, önállóan bárhova elmegy a jármű. Ezt a létrát kell megmásznia a fejlesztőknek.

Pénzt is megspórol

Évente 1,3 millió közúti balesetet okoznak az emberek, ami az Egyesült Államokban 900 milliárd dollárnyi veszteséget jelent, ez átszámítva Magyarország GDP-jének háromszorosa. Az embereknél kisebb hibalehetősséggel, később akár teljes biztonsággal működő önvezetők emberéleteket menthetnek meg és csökkenthetik a veszteségeket, emellett pedig az életminőség terén is rengeteg előnnyel járnak majd a jövőben.

Takács számos példát említett: az egyik a megtakarított idő, ugyanis évente egymilliárd percet töltünk dugóban, az ingázás, közlekedés a munkavállalókat is fárasztja. Ha már nem kell figyelni az autóban, az idő más, produktív tevékenységgel is kitölthető: munkával, vagy szórakozással. Ennek hatásaként említi Takács, hogy felerősödhet az agglomeráció is, a városok “szétterülnek”.

Az önvezetők egyben meghatározó elemei lehetnek a jövőbeni okosvárosoknak, mivel a technológiával szervezettebb közlekedési struktúrát lehetne megvalósítani: az autó tudna kommunikálni busszal, metróval, és más járművekkel.

Takács szerint egyébként mindez 4-5 éven belül elérhetővé válik, legalábbis fejlesztések terén, ami igazán hátráltathatja a folyamatot, az a szükséges jogszabályi környezet kidolgozása.

A cél, hogy az önjáró ne hibázzon, ha hibázik, akkor minimálisan – de az biztos, hogy a balesetek számát csökkenti az emberek által okozott esetekhez képest.