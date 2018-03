Nem vagyunk felkészülve a gyilkos önvezető autókra

Az önvezető autók fejlesztése, tesztelése felgyorsult, ám olyan végzetes eset történt, amely közben fókuszba küldi a kérdést: mennyire lehetnek biztonságosak a mesterséges intelligencia által vezérelt járművek?

Az arizoniai Tempe városában történt március 18-án, hogy az Uber által tesztelt önvezető autó megölt egy gyalogost. Az erről készült felvételt csütörtökön nyilvánosságra hozta a rendőrség. Arra már volt példa, hogy ilyen járműben halt meg valaki, de ez volt az első olyan eset, hogy az autó ölt.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ

— Tempe Police (@TempePolice) March 21, 2018