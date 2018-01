A Samsung bemutatta saját “OLED-es” óriás tévéjét

Úgy tűnik, a Samsung végre váltott az eddigi QLED-technológiáról a microLED-re, az ugyanakkor nem derült ki, hogy a fénykibocsátás organikus-e, avagy megcsinálták a saját OLED-tévéjüket végre? A The Wall óriási, 8K-s és még mesterséges intelligenciát is kapott.

A Samsung a First Look rendezvény keretében, a CES mínusz egyedik napján mutatta be a The Wall nevű óriási, 146 colos tévéjét. Ezzel debütált a saját fejlesztésű microLED technológiájuk is, amivel már a tévének nincs szüksége a tökéletes színek elnyeréséhez különböző szűrőkre és háttérvilágításra, hiszen a ledek önálló fénykibocsátók is egyben.

Azon kérdésre, hogy ez organikus megoldás-e – mint az OLED technológia (Organic Light-Emitting Diode), amely szerves vegyületekre épül, melyek elektromos áram hatására világítanak – nem válaszoltak Las Vegasban a dél-koreai cég szakemberei, így csak találgatni tudunk, hogyan oldották meg a self-emitting rendszert.

Az ugyanakkor előremutató, hogy továbbléptek az eddigi QLED-technológiáról, amely lényegében a hagyományos LCD-technológiára épül, azaz ugyanúgy LED-háttérvilágítással, folyadékkristályokkal és színszűrőkkel működik, mint a klasszikus társaik, annyi különbséggel, hogy a Samsung ezt egy kvantumpontos eljárással tovább fejlesztette.

Mint a közleményben is fogalmaztak a 146 colos microLED tévéjük moduláris, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy különböző darabokból összelegózható és szétszedhető, csupán annyit takar, hogy az új megoldás által bármekkora méretben tudnak immár tévét készíteni.

A microLED előnye még a képminőségen és méreten felül a hatásfok, illetve a reakcióidő, ahogy nem csak óriási, de egészen vékony, akár hajlítható, sőt összetekercselhető tévét is tudnak majd fejleszteni. Gondoljunk csak az LG által bemutatott új 65 colos, soundbar nagyságú dobozba összetekercselhető tévé prototípusára.

A The Wall egy 8K-s tévé, amely a mesterséges intelligenciás (AI) rendszernek köszönhetően a sima SD és Full-HD tartalmakat is felskálázza ekkora felbontásra.

Az új tévét még 2018 első felében dobják piacra, első körben Dél-Koreában és az Egyesült Államokban. Az árról egyelőre semmit nem tudni.