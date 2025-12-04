Házasság első látásra: Ricsit meglepte, hogy Réka nemet mondott neki a fináléban

Novemberben ért véget a Házasság első látásra legutóbbi évada. A forgatások óta már minden pár különvált, Ricsi és Réka például már a fináléban szakítottak, noha ez nem a férj döntése volt. Ő ugyanis szerette volna, ha együtt maradnak.

Ricsi nemrég a Borsnak adott interjút, melyben elárulta, hogyan értintették őt a történtek.

Én a műsor egy bizonyos pontján tiszta lappal akartam indítani. Megismertük egymást az elején, ami nem egészen úgy sikerült, ahogy kellett volna, de ekkor még bőven volt idő a kísérletből és ott voltak velünk a pszichológusok is, akik segítettek minket, ezért bíztam benne, hogy együtt tudunk tovább menni ezen az úton. Hogy az utolsó hetekre elengedjük azokat, amik korábban történtek és újra tudjuk élni az egészet, mintha mi sem történt volna

– magyarázta a realityszereplő, aki meglepődve vette tudomásul felesége nemleges válaszát a fináléban.

Megmondom őszintén, reménykedtem abban, hogy igent mond. A forgatási rend óhatatlanul is nehezíti az ismerkedést, még ha minden igyekezetével is a kapcsolaton dolgozik az ember. Én úgy voltam vele, hogy végigcsináltuk a kísérletet, még úgy is, hogy nem feltétlenül voltunk egymás zsánerei. De, ha nincsenek ott a kamerák és mi irányítjuk utána a randikat, abból még kisülhet valami jó és tulajdonképpen én ezért mondtam igent, mert bíztam benne, hogy a műsor után is tovább tudjuk még építeni ezt a kapcsolatot azokkal a pozitív dolgokkal, amiket útravalóul a szakértőktől kaptunk. Nem számítottam rá, hogy nemet mond, mert azt hittem, meg tudjuk még próbálni.

Ricsi visszaemlékezett, hogy Réka mindig azt hangoztatta: ha elmúlik a biztonságérzete, azt nem igazán tudja már visszahozni magában. Azt mondja, ha most visszamehetne a kísérlet elejére, úgy véli, talán nem kezdene el olyan gyorsan ismerkedni a feleségével, inkább nyugodtan, lépésről lépésre haladna, nem sietne.

Az elején tudtam, hogy mennyi időnk van az egész kísérletre, és ez frusztrált valamelyest, mert így sürgettem őt, szerettem volna, ha minél hamarabb megnyílik nekem. Valahogy attól féltem, hogy az utolsó pillanatban fogunk megérkezni egymás mellé, és vége lesz, a pszichológusok pedig addig tudnak segíteni, amiben én nagyon bíztam.

Az egykori házasok egyébként barátok maradtak. A forgatásuk után Réka elutazott nyaralni, így egy ideig nem sokat beszéltek, a sajtótájékoztatón azonban újra találkoztak a műsor indulásakor.

Az adásba kerülések óta, és a műsor alatt is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, sokat beszélgettünk és voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy mostanra talán már másképp látja a dolgokat, és ő is igent mondott volna

– fogalmazott Ricsi, aki a nyáron 10 év után döntött úgy, hogy hazaköltözik Ausztriából. Bevallása szerint pedig mióta Réka kosarat adott neki a műsorban, folyamatosan kapja az üzeneteket azoktól, akik boldogan betöltenék a helyét.